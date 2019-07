Casado, "optimista" con los pactos en Madrid y Murcia: "Estoy seguro de que Cs y Vox no se pondrán contra sus votantes"

El líder del PP, Pablo Casado, considera que habrá acuerdo con Ciudadanos y Vox para que haya gobiernos de centro-derecha liderados por candidatos de su partido en Madrid y Murcia. De hecho, se ha mostrado "convencido de que las direcciones" de esas dos formaciones "no se van a poner en contra de sus votantes".

"Sobre los acuerdos en Murcia y Madrid soy muy optimista, sinceramente", ha señalado Casado en una rueda de prensa en el Congreso junto al presidente de UPN, Javier Esparza, tras suscribir una declaración conjunta sobre Navarra.

Tras destacar que hoy mismo PP y Cs han firmado un acuerdo de gobierno en Castilla y León, ha señalado que "ahora mismo no hay ninguna discrepancia en el fondo o en quienes tienen que formar esa suma de votos para investir al PP". A su entender, "probablemente" las diferencias estén en "cuestiones más formales", en si hay "una foto entre los tres" partidos o en "documentos con tres logotipos o con dos".

DOCUMENTOS FIRMADOS PARA APOYAR A AYUSO Y LÓPEZ MIRAS

Dicho esto, Casado ha recordado lo que ya ocurrió en Andalucía, donde además "ha sido posible" acordar un presupuesto entre PP, Cs y Vox, y se ha mostrado seguro de que "no habrá ningún problema" para llegar también a acuerdos en Murcia y Madrid, "sobre todo porque ya hay documentos firmados para apoyar a los candidatos, a Fernando López Miras y a Isabel Díaz Ayuso".

"Estoy convencido, y no lo digo con ironía no con sarcasmo, que las direcciones de Cs y Vox no se van a poner en contra de sus votantes porque sus votantes quieren que en Murcia y en Madrid gobierne el PP con acuerdos de gobierno con Ciudadanos y con un apoyo desde los Parlamentos regionales de Vox", ha enfatizado.

Casado ha afirmado que esos acuerdos ya han sido posibles en algunos ayuntamientos y en alguna comunidad autónoma. Por eso, se ha mostrado "convencido de que va a ser posible" también en Murcia y en Madrid.

Según ha añadido, en "el trámite, la liturgia, las fotos, las reuniones y documentos que queden" estos días hasta cerrar esos acuerdos, el PP lo que va a hacer es "agradecer la confianza y la generosidad" de Cs y Vox, que "confían en un candidato" del Partido Popular.

"CREO QUE ESTO NO ERA LA NUEVA POLÍTICA"

De la misma manea, ha señalado que el PP actuará con "responsabilidad" para que sus "reivindicaciones programáticas o en equipos de gobierno se vean respaldadas" porque, según ha dicho, "así lo han querido los españoles" al otorgarles escaños en las urnas.

El líder del PP ha insistido en que los partidos tienen que ir a la "política con mayúsculas y la gobernabilidad" porque la estabilidad política "cotiza en bolsa". "Los españoles nos están mirando. O damos la talla como partidos o a lo mejor dejarán de confiar en nosotros. Por mi parte, como decía Maura, que no quede", ha avisado.

El líder del PP ha afirmado además que el PP "no puede poner más facilidades" a los demás partidos accediendo a los encuentros que le plantean los demás partidos. "Somos un partido serio, un partido responsable que nos debemos a los españoles. De verdad, creo que esto no era la nueva política. Para eso, me quedo con la de siempre. Tememos que superar ciertos clichés", ha exclamado.

En este punto, Casado ha pedido "ir a lo importante" porque los ciudadanos "han hablado" en las urnas, dejando claro en Murcia y Madrid que había "una alternativa a los gobiernos populistas y de izquierda".