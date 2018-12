Casado y Moreno avisan a Cs que si no apoya el cambio liderado por el PP pagará la "traición" en las urnas

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este lunes de que si Ciudadanos (Cs) intenta "algún tipo de geometría variable" para no apoyar a Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, su actuación tendrá "repercusión electoral" en el futuro. De la misma manera, el presidente del PP-A ha señalado que "ahora toca no bloquear" y ha avisado que actuar con "ombliguismo" y "tacticismo" electoral lo puede pagar "caro" tanto en las municipales y autonómicas de 2019 como en las generales. A su entender, la gente "jamás le perdonaría una traición en toda regla" a la voluntad de cambio expresada en las urnas este domingo.

Así se han pronunciado en una rueda de prensa conjunta en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, antes del almuerzo con los barones que ha convocado Casado con los 'barones' de su formación. "Anoche tuvimos un día grande, de esos que se producen en democracia", ha resumido el presidente del PP andaluz, que ha recibido el cariño de sus compañeros de partido.

El líder del PP ha señalado que su partido ha recibido en Andalucía el mandato "claro e inequívoco" para liderar el cambio en esta región después de casi 40 años y ha agregado que Moreno va a asumir "el reto" de formar Gobierno. A su juicio, sería "difícil" de explicar que un partido que ha pedido cambio en campaña ahora "intente algún tipo de geometría variable" porque eso tendría "repercusiones electorales" en el futuro.

EL PP NO ACTUARÁ CON "DESLEALTAD" COMO PATXI LÓPEZ

Casado ha subrayado que ese apoyo al PP en Andalucía venga por una cuestión de "salubridad" y "regeneración democrática", ya que, según ha dicho, Moreno va a "levantar alfombras" y "abrir puertas y ventanas", cambiando "inercias de estos 40 años". Además, ha garantizado que el PP no actuará con "deslealtad" hacia quien le apoye como hizo, a su juicio, Paxti López en el País Vasco pese a la "generosidad" del PP dándole sus votos para gobernar.

En parecidos términos, Moreno ha avisado que si Cs actúa con "tacticismo", "ombliguismo" o se guía por "cálculos electorales" lo pagará "caro" tanto en estas elecciones como en las del resto de España. Por eso, ha pedido "coherencia" a la formación naranja, en línea con los mensajes que ha lanzado en campaña electoral.

A su entender, si opta por echarse a los "brazos del socialismo" de nuevo sí que habría un "enorme problema" porque los ciudadanos "jamás le perdonarían una traición en toda regla" a esa "voluntad de cambio expresada en las urnas" y que "frustrase la ilusión" de muchos ciudadanos andaluces. "Me sorprendería muchísimo y sería penalizado en términos electorales", ha manifestado.

En este sentido, Moreno ha apelado al "sentido común" y la "responsabilidad" de Ciudadanos, dado que, según ha dicho, "toca no bloquear". Si no lo hacen, ha reiterado, estará faltando a su "compromiso público" expresado en campaña electoral y los españoles le "castigarán" en las próximas citas electorales. Eso sí, ha dicho que ahora hay que darles "tiempo" porque hace "falta un poco de calentamiento".

Al ser preguntado si ve posible una repetición de elecciones, ha indicado que "no tiene que haber bloqueo en Andalucía" y que sería "inasumible". "Cualquier bloqueo significa un absoluto fracaso", ha resaltado, para añadir que eso también tendrá "connotaciones locales y nacionales" en las urnas. También ha subrayado que hay historiadores que sostienen que "la Transición no queda finalizada hasta que en Andalucía no haya alternancia".

PIDE ELECCIONES YA

Asimismo, Pablo Casado ha asegurado que el resultado andaluz debe también acelerar la convocatoria de elecciones generales y ha exigido a Sánchez que no "alargue esta agonía". "Están tardando", ha insistido. El Gobierno tiene apoyos "ilegítimos" como el de Bildu, que haberlo admitido el voto a favor en la moción de censura es a su juicio "para dejar la política". Estar sustentado también por los partidos "que quieren romper España" es a su vez "incompatible con el ejercicio de servicio público".

En paralelo, el dirigente 'popular' ha subrayado que se ha encontrado al PP "como una moto" en la campaña por las elecciones andaluzas y que cree que es una inercia que no va a parar de cara a las autonómicas y municipales del año que viene. Interpreta además que su proyecto como reciente presidente del partido se ha visto reforzado.

Ese proyecto, ha explicado Casado, no concluirá hasta que quede "refundido" en el PP el centro derecha, como hizo José María Aznar en la década de 1990, ha dicho. La estrategia tiene dos fases: primero, lograr el respaldo de todas las fuerzas de la derecha para llegar al Gobierno y una vez en el Ejecutivo, "llegar a la refundación orgánica". "Queremos que esta fragmentación acabe superada", ha asegurado.

Y de nuevo en un mensaje a los votantes de Vox, ha insistido en que no cejará para que cuanto antes esos votantes "vuelvan a su casa". Fuera del PP, les ha advertido, no van a encontrar a este partido, "que es el partido hegemónico en España".