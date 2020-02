Casado avisa que el PP no cesará ante la "trama Ábalos" y exigirá "responsabilidades más allá de la política"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este jueves que su partido no cesará hasta que se aclare la "trama" relativa a la reunión que el pasado 20 de enero mantuvieron en el aeropuerto de Madrid-Barajas el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y exigirá "responsabilidades más allá de la política". A su entender, lo que está sucediendo con Venezuela y el régimen de Maduro evidencia que Pedro Sánchez preside un Ejecutivo "preso del sectarismo y la equidistancia política y moral".

Así se ha pronunciado en la presentación del libro del eurodiputado del PP Leopoldo López Gil 'Cuando se tiene un hijo', celebrado en el Club Siglo XXI, que ha comenzado con la proyección de una grabación de su hijo Leopoldo López, que lleva ya varios meses en la residencia oficial del embajador de España en Caracas.

Al acto han acudido la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el exministro de Asuntos Exteriores y actual eurodiputado José Manuel García Margallo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el exportavoz de Relaciones Internacionales del PP José Ramón García Hernández, entre otros. Durante la presentación, Leopoldo López ha dado las gracias a Javier Cremades y Alberto Ruiz Gallardón por su apoyo jurídico.

Casado ha garantizado que el PP va a seguir "denunciando lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez y exigiendo todas las responsabilidades políticas". "Quizá ahora que un juez ha encontrado indicios de delito en las conductas de algún miembro de su Gobierno, también exigiremos posibles responsabilidades más allá de la política", ha avisado, después de que un juez haya ordenado guardar las cintas del aeropuerto sobre la reunión entre Delcy Rodríguez y Ábalos a raíz de la denuncia presentada por el PP.

"NO LO PUEDE OCULTAR NINGUNA CORTINA DE HUMO"

El líder del PP ha advertido a Sánchez de que "la trama del ministro Ábalos" en el aeropuerto "recibiendo" a una vicepresidenta de la dictadura perseguida por "crímenes contra los derechos humanos" es algo que no puede ocultar ninguna cortina de humo, ninguna campaña de mentiras ni ninguna operación de distracción".

Además, ha dicho que lo que está sucediendo "muestra un Gobierno sin credibilidad y sin el más mínimo compromiso de defensa de la libertad en Venezuela" y en América Latina. "Es un gobierno preso del sectarismo y de la equidistancia política y moral", ha proclamado.

El presidente del PP ha garantizado además a Leopoldo López y los venezolanos presentes en el acto que su partido "no descansará" ni en España ni en Europa "hasta que Maduro y su cohorte sean juzgados por delitos contra la humanidad en el Tribunal Penal Internacional de La Haya".

Casado ha dicho también que su formación luchará para que desde la UE se lidere el bloqueo de activos que, a costa de la "opresión" al pueblo venezolano, llegan a España, "a veces en maletas y otras en aviones privadas".

"NO ES UNA POLÉMICA FUGAZ"

Tras mostrarse convencido de que "más pronto que tarde se descubrirán los vínculos" de Podemos y sus ministros con "la dictadura de Maduro", ha criticado la "falta de credibilidad" del Gobierno con un presidente que "ni si quiera se digna a recibir a Juan Guaidó y permite a la número dos de Maduro pasearse por el territorio español saltándose a la torera las sanciones al régimen acordadas por la UE".

Casado ha recalcado que la situación de Venezuela "no es una polémica fugaz sino la divisa de los demócratas del mundo entero y la bandera de justicia del mundo libre". Además ha subrayado que Leopoldo López hijo se ha convertido en un "referente universal".

Durante su intervención, el presidente de los 'populares' ha reconocido la "valentía" de Lilian Tintori y otras luchadoras venezolanas. "Vuestro coraje es la muralla frente al sátrapa Maduro y entre todos vamos a conseguir que ese régimen caiga", ha proclamado.

LEOPOLDO LÓPEZ VE "BOCHORNOSO" EL CASO ÁBALOS

El padre de Leopoldo López, visiblemente emocionado, ha dado las gracias a los asistentes por su apoyo en este acto y ha aludido a la vigilancia y a los funcionarios, "muchos de ellos encapuchados" que hay en la embajada y residencia del embajador en Caracas. Además, ha señalado que ha habido cortes de luz y del servicio de agua, algo que "pasa con frecuencia lamentablemente en el resto de la ciudad de Caracas".

Al ser preguntado si cree que puede cambiar la situación de su hijo, ha respondido: "Diría que el Gobierno de España tiene que ser muy serio antes de tomar una decisión que afecte a esta condición y espero que no la tome".

Sobre el llamado 'caso Ábalos', ha calificado de "bochornoso" lo que está pasando. "Me importa que haya sido Delcy Rodríguez o perico de los palotes el que haya aterrizado", ha exclamado, para añadir que hay una sanción impuesta por una autoridad europea y "se ha burlado" por parte de "un ministro de este Gobierno". "¿Qué pasa cuando los Estados no respetan sus propios compromisos? Pues que viene la anarquía. ¿Qué pasa cuando no se respeta la Constitución? Ya lo sabemos", ha concluido.