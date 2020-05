Casado recalca que el PP "no usa a ETA" y afea a Sánchez que haga "ojitos" a Bildu, que no condena asesinatos

"Nosotros no usamos a ETA. El que acaba de susurrar el agradecimiento a su abstención a la portavoz batasuna de Bildu ha sido usted y debería darle vergüenza porque ayer justo atacaron la sede del Partido Socialista de Euskadi", ha declarado Casado, después de que Sánchez le acusara de utilizar a la banda terrorista para justificar su 'no' a la quinta prórroga del estadod de alarma.

Casado ha señalado que Sánchez ha dicho desde la tribuna a la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, que no se preocupe porque no cambia de socios en esta legislatura. "Es lamentable que un partido con tantas víctimas esté haciendo ojitos a la portavoz de una formación que no ha condenado los asesinatos, ni de sus filas ni de las nuestras ni de ningún otro español inocente", ha enfatizado.

"ALFOMBRA ROJA" A FAVOR DE ETARRAS EN NAVARRA

En su discurso inicial en el debate sobre la prórroga celebrado en el Congreso, el presidente del PP ha denunciado que el Gobierno mande "helicópteros y antidisturbios a unas concentraciones en Madrid", pero ponga "alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras en Navarra".

Además, Casado acusado al presidente del Gobierno de convertir la aprobación de una excepcionalidad constitucional en una "subasta", a la que le llegan las "pujas separatistas para recuperar la mesa de partidos y las de los batasunos para acercar presos etarras". "Los que buscan la destrucción de España tienen claro que usted siempre da más", ha proclamado.