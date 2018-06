Casado quiere "coser" PP para un Gobierno que no dependa de socios y bisagras

El candidato a presidir el PP Pablo Casado afirmó hoy que él sí puede "coser" el partido y "abrir las puertas" para evitar fracturas y disensión, pero advirtió también de que no quiere "seguir haciendo lo mismo" y fijó su objetivo en no depender en un futuro gobierno "de socios y bisagras". Pablo Casado se pronunció de esta manera en declaraciones a los periodistas tras asistir en Santa Cruz de Tenerife a un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP, y en donde dijo que con respeto al resto de candidatos, no es él "el que se está quejando ni opinando" sobre las cuestiones internas del congreso. Precisamente ayer se celebró una reunión en la sede nacional del PP para hablar "de cuestiones instrumentales" y, prosiguió el también vicesecretario de Comunicación del PP, por su parte no va a perder ni un solo minuto más "en mirarnos el ombligo" y hablar de censos y normas o quién está más tiempo en el partido. "Yo sólo quiero opinar de España, porque este partido tiene que liderar la sociedad", advirtió Pablo Casado, quien defendió su proyecto como el que postula alguien "joven, con ilusión, ambición de futuro y las ideas muy claras". En su proyecto, apostilló, cabe todo el mundo y abre las puertas a cualquier otro candidato y organizaciones provinciales y autonómicas porque se trata "de sumar, de remar todos juntos" para evitar fracturas y cualquier tipo de disensión después del congreso. Casado, que eludió profundizar en si hay "zancadillas" entre los candidatos, como proclamó ayer, dijo que se nutre del optimismo, de la ilusión, de las ganas de abrir una nueva etapa y no mirar para atrás con el objetivo de volver a ser un partido con 11 millones de votos "y no depender de socios ni bisagras". "Garantizo la unidad porque si gano yo, nadie pierde, puesto que todo el mundo tiene cabida en el proyecto" pero, advirtió el candidato, no para seguir haciendo lo mismo. Recordó Pablo Casado que inició su campaña para las primarias del PP junto al monolito en homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua porque las víctimas del terrorismo "son nuestra razón de ser" y este espíritu sigue "vivo", por lo que no permitirá que se pretenda "hacer tabla rasa". Casado dejó claro que el PP jamás va a aceptar contraprestaciones "a los que mataban" y por respeto a las víctimas no van a tolerar acercamiento de presos porque, advirtió, no le dan pena alguna las familias "de los asesinos" por ir a una cárcel lejos de su casa, ya que los familiares de las víctimas ni siguieran tienen tranquilidad yendo a los cementerios, pues "siguen haciendo pintadas" allí y en sus casas.