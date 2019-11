Casado dice que solo votando al PP hay "alternancia" a Sánchez y pide a sus cargos convencer a los indecisos

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha recalcado este sábado que el Partido Popular es la única opción de "cambio" que puede desalojar al socialista Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y ha pedido a los suyos que salgan a la calle "pisando fuerte" con el objetivo de "convencer a los indecisos" con ese mensaje, en un momento en que hay "empate técnico" y tienen "las mismas opciones" para gobernar que el Partido Socialista.

"De todos los candidatos que nos presentamos a las elecciones solo hay una opción que garantiza la alternancia a Pedro Sánchez. Hoy el PP tiene las mismas opciones de gobernar que Pedro Sánchez", ha enfatizado en una comida mitin en Lalín (Pontevedra) junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la que han acudido unos 1.500 simpatizantes y militantes del partido.

El presidente del PP considera que su partido puede conseguir la victoria el 10N si logra aglutinar el voto del centro-derecha tras la fragmentación de abril y "convencer" a los indecisos de que "votando al Partido Popular" se van a defender "sus intereses sin sectarismos, sin intolerancia y con la fiabilidad de lo que hay que hacer en España para mejorar la economía y la unión territorial" de España.

DESTACA LA CAÍDA DE SÁNCHEZ EN LAS ENCUESTAS

Ante un auditorio entregado, Casado ha afirmado que hay que salir a la calle "pisando fuerte" y diciendo a los ciudadanos con "humildad y cercanía" que si gana el PP "estará a la altura". "De aquí al 10 de noviembre, todos a recorrer las calles y pedir el voto, con humildad, con cercanía pero con ambición de futuro para recuperar lo que necesita España: progreso, concordia y convivencia", ha aseverado.

En su intervención, ha subrayado que Sánchez tenía posibilidad de llegar a acuerdos tras las generales de abril pero decidió forzar unas nuevas elecciones y organizar ahora un "referéndum" "de forma caprichosa" y "en clave personal", si bien ha destacado que las encuestas coinciden en "una cosa incuestionable": el PSOE no ha "dejado de caer" estos meses mientras que el Partido Popular está "subiendo".

Ante esta nueva cita con las urnas, ha insistido en que los que quieran "cambio" solo tienen la "opción de votar por el PP" porque otras opciones acabarán facilitando la investidura de Sánchez. Según ha agregado, Cs "ya ha dicho que va a facilitar" ese gobierno socialista y ha agregado que "por lo menos ahora lo reconoce", no como en abril.

Tras descartar Sánchez este viernes en Vitoria una gran coalición con el PP, Casado ha señalado que con estas declaraciones el candidato socialista ya ha revelado que quiere pactar "con la izquierda radical" de Podemos y los nacionalistas que le hicieron presidente en la moción de censura "gracias a una coalición negativa basada en una falsedad".

CATALUÑA Y LA ECONOMÍA, SUS EJES DE CAMPAÑA

Casado ha pedido de nuevo a Sánchez que rompa los acuerdos que el PSC tiene con los independentistas en unos 40 ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona. También ha criticado una vez más que el PSOE aluda a la "plurinacionalidad" en su programa electoral que, según ha dicho, "solo existe en la Bolivia de Evo Morales".

"Quién no cree en España no debería presidir España. No es mucho pedir", ha exclamado, para preguntar al candidato socialista si sabe lo que es una nación. Dicho esto, y tras pedir al jefe del Ejecutivo en funciones, que actúe ya en Cataluña y garantice el orden público, ha señalado que si el PP gobierna impulsará en esta comunidad una agenda para la concordia y la convivencia".

Casado ha afirmado que Sánchez ha demostrado que no es una persona "confiable" para resolver estas cuestiones porque "siempre tiene las peores alianzas". Es más, ha manifestado que la situación en Cataluña no la van a resolver "los que han echado gasolina a ese fuego" dando al independentismo todo lo que han ido pidiendo estos años.

En clave económica, ha criticado que Sánchez intente "ocultar" las cifras económicas como hizo en su día el entonces candidato a la Presidencia José Luis Rodríguez Zapatero y ha presumido de la gestión de su partido y del equipo económico que forma parte de su candidatura. De hecho ha señalado que el PP está preparado para "volver a rescatar a España de la crisis" en la que deja el país "la izquierda".

Casado ha presumido de las políticas sociales que promueve el PP cuando gobierna y ha prometido una Ley de Maternidad que apoye a las personas que quieran tener hijos con desgravaciones fiscales en los impuestos de IRPF, el IBI, el lmpuesto de Actos Jurídicos Documentados. Tras identificar al PP como "el partido de las familias", ha defendido invertir más en políticas de natalidad y se ha comprometido con impulsar el teletrabajo y un plan nacional de conciliación laboral.

ACTO EN LALÍN PARA RECUPERAR POSICIONES EN GALICIA

Casado ha ofrecido este mitin en la antigua nave de Montoto del polígono industrial de Lalín (Pontevedra), al que también ha acudido la expresidenta del Congreso y su 'número dos' en la lista por Madrid, Ana Pastor. En el acto han tomado también la palabra Feijóo, la cabeza de lista al Congreso María Ramallo y el alcalde de la localidad José Crespo. A esa misma hora, el expresidente Mariano Rajoy ofrecía un acto en Antequera (Málaga) junto al candidato por esa provincia Pablo Montesinos.

En esta segunda "oportunidad" que ofrecen las generales, el PP quiere recuperar posiciones en Galicia, donde el partido sufrió un revés electoral en las generales del 28 de abril, ya que el PSOE arrebató el primer puesto a los 'populares' en caso un centenar de ayuntamientos de esta comunidad y ganó en todas las ciudades.

Casado ha criticado que Sánchez no vaya a acudir a Galicia en toda la campaña y lo ha achacado a que no gana en esta tierra y "no puede competir con las políticas del PP". Además, ante el Xacobeo que se va a celebrar en 2021 se ha comprometido a que se pueda acudir a Galicia en AVE, al tiempo que ha añadido que si es presidente se comprometerá con Navantia el futuro Gobierno de España.

Feijóo ha afirmado que tienen la posibilidad de tener "una España mejor" votando a Casado el 10 de noviembre y ha llamado ha convertir la "desgana" de los ciudadanos en cambio en las urnas. Dicho esto, ha apelado a aglutinar el voto en el PP porque "cada voto sin escaño a Vox o Cs son más escaños para un Gobierno del PSOE con populistas y nacionalistas".

Tras recalcar que el "único cambio posible el 10 de noviembre es votar al PP", Feijóo ha acusado al Partido Socialista de intentar "buscar señuelos para dividir el voto de la derecha en España" y de dar "protagonismo mediático" a Vox. "Si nos dividen vencerá la minoría socialista en las urnas", ha advertido, para recriminar a Sánchez que, a diferencia de lo que hicieron sus antecesores, no salgan a ganar sino a "dividir" el voto del centro y la derecha.