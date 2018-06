Casado aspira al PP de "los 11 millones de votos" que dejaría "colgado de la brocha" a Ciudadanos

"Aspiro al PP casa común del centro derecha, ese PP que la izquierda ve con malos ojos y que inquieta a Ciudadanos, que creo, además, que quedaría colgado de la brocha si conseguimos un proyecto unido, renovado e ilusionante", ha asegurado.

En declaraciones a los periodistas tras su intervención en un acto público, se ha mostrado convencido de que el proyecto que lidera puede hacer que los votantes de la formación naranja "digan que prefieren votar al PP porque tiene más implantación, más experiencia de gestión, mejores cuadros y mejores ideas".

"Eso es lo que quiero, un PP en el que quepa todo el mundo, incluso los que no están en el partido, independientes, personas con talento de fuera para volver a ser esa casa común de lo que hace falta hacer en España".

Casado, quien ha valorado la marcha del proceso de primarias en el PP, ha subrayado que, más allá "de titulares que se centran en el censo", hay que saber que lo "importante" es lo que "proponemos a la sociedad para que el votante vea reflejada su ilusión".

"Yo me dirijo también a la España de los balcones, la que quiere sentir que hay un proyecto líder en el PP en el que reflejarse y que le lleve a participar y a votar", ha añadido.

El aspirante a la Presidencia del PP ha reivindicado su partido "como la plaza mayor de España", y ha marcado distancias con "la corrala de intrigas" en la que, a su juicio, se convirtieron el PSOE en sus últimas primarias o Podemos en Vistalegre II.

"Tengo una relación muy buena con el resto de candidatos y desde el primer día he abierto mi candidatura a todos porque todos cabemos y todos somos imprescindibles", ha señalado no sin matizar que "no para seguir haciendo lo mismo, sino para mejorar lo que podamos y recuperar esos tres millones de votos que se nos fueron en las últimas elecciones".

Para Casado, la clave de estas primarias pasa por preguntar a la militancia si quiere "continuidad o cambio", "qué es lo que necesitan los candidatos municipales y autonómicos para ganar las próximas elecciones".

"Eso es un proyecto ilusionante, unido y renovado pero en la diversidad, en la inclusión y en el integrar. Por eso quiero abanderar ese PP en el que, si gano, nadie pierde", ha concluido.