Casado pide votar al PP para no volver "a la pesadilla" de los millones de parados: "Esto se puede evitar"

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "tirar la toalla" ante los indicadores que apuntan a una crisis económica y ha pedido votar al Partido Popular en las elecciones para no repetir la "pesadilla" de los millones de parados en España, "abuelos compartiendo pensión con sus nietos" o "personas desahuciadas". Según ha recalcado, "esto se puede evitar" apoyando a su formación en las urnas.

En un acto en Melilla con el expresidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, Casado ha repasado las "malas cifras" económicas que se están conociendo estos días, como la subida del paro en más de 13.000 personas en septiembre o los datos de la Seguridad Social. "Es algo muy preocupante porque el empleo es el indicador que más tarda en llegar", ha resaltado.

De la misma manera, ha recordado que el INE ha bajado "el crecimiento para este trimestre" y el Banco de España la perspectiva de crecimiento de España para este año, al tiempo que descienden los datos de inversión internacional y "hasta el turismo".

"CON EL PSOE MÁS PARO, MÁS DEUDA Y MÁS DÉFICIT"

Es más, ha recordado las declaraciones del PSOE acusando al PP de crear empleo que "no era de buena calidad" y ha añadido que ahora están en el "séptimo mes consecutivo que baja la contratación indefinida". "Con el PSOE más paro, más deuda, más déficit y más precariedad laboral. Es muy preocupante", ha proclamado.

Tras destacar que Sánchez "negaba" esa crisis hasta hace una semana, Casado ha pedido el voto al PP en los comicios para afrontar la desaceleración económica si llega a Moncloa. "Esto se puede evitar. La crisis se puede evitar si votamos a quién ha evitado la crisis dos veces, que es el PP", ha exclamado.

Casado ha recordado que también en la campaña de las generales de 2008, cuando había señales de crisis, el entonces candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hablaba de "brotes verdes" y situaba a España en la "Champions League" de la economía.

"No es verdad que la economía esté yendo tan bien como dice Pedro Sánchez. Hay síntomas preocupantes y tenemos la oportunidad en noviembre de votar al partido que evita las crisis económicas", ha enfatizado.

PIDE A SÁNCHEZ QUE "NO ENGAÑE" A LA GENTE

Casado ha solicitado a Pedro Sánchez que "no engañe a la opinión pública" y tome "medidas en las semanas que le quedan para paliar la situación", como bajar los impuestos, mantener la reforma laboral o fomentar el comercio internacional y las exportaciones. Se trata, ha proseguido, de "justo lo contrario a lo que siempre hace el PSOE".

El líder del PP ha subrayado que hay que "reconocer" a Sánchez que "empiece a decir la verdad" y hable de "enfriamiento de la economía española". Eso sí, ha asegurado que "lo más grave" es que el jefe del Ejecutivo en funciones ha admitido que es "incapaz de evitarlo" y "tira la toalla".

Sin embargo, ha afirmado que detrás de esos 13.000 parados están familias que "no han dormido" y que "no llegan a fin de mes". "No podemos volver a los años de tres millones de parados, de abuelos compartiendo pensión con sus nietos, personas desahuciadas, jóvenes que tienen que emigrar de España. No podemos volver a la pesadilla del desempleo, la precariedad, la pobreza y la desigualdad que deja siempre el PSOE", ha manifestado.

HABLAR DE LA "ECONOMÍA Y LA ESPAÑA REAL"

El líder del PP ha señalado que su compromiso es "devolver a España a la senda de la prosperidad y evitar una crisis que hasta Pedro Sánchez reconoce que está a la vuelta de la esquina". "Dejémomos de globos sonda y de debates que no interesan a nadie. Vamos a la economía real, a la España real y para lo que nos pagan a los políticos, que es mejorar la vida de la gente", ha aseverado.

Finalmente, ha asegurado que Sánchez tiene "bilocación" en su personalidad, ya que cuando viaja a Estados Unidos dice una cosa y en España la contraria, en alusión a sus declaraciones en Nueva York rechazando que vaya a subir impuestos o derogar la reforma laboral.