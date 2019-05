Casado exige al PSOE que obligue a Eguiguren a pedir perdón por llamar "héroe" a Josu Ternera: "Es un asesino"

OVIEDO/QUINTUELES, 16 (EUROPA PRESS

"Que a un asesino de al menos once personas y seis niños le diga un secretario general de los socialistas de País Vasco que es un héroe me causa tal indignación y tal vergüenza por parte del PSOE que espero que le hagan pedir perdón o, si no, Pedro Sánchez no podrá jugar una vez más al equívoco de que Arnaldo Otegi tenga que ver en su futuro gobierno como tuvo que ver en la moción de censura; es inaceptable", ha sentenciado Casado en un acto político celebrado en Quintueles, en el municipio asturiano de Villaviciosa.

"No es ningún héroe, es un asesino, y espero que sea entregado a la Justicia española cuanto antes, que cumpla su condena, que pida perdón y que colabore para esclarecer los asesinatos que quedan pendientes", ha añadido el líder del PP.

"Todo lo demás es una ofensa a los que sí son héroes de verdad, a las víctimas del terrorismo etarra", ha sentenciado Pablo Casado, después de referirse a 'Ternera' como un "carnicero" y de recordar que cuando él se afilió al partido ETA mataba a compañeros suyos.