Casado pide al PSOE "rebelarse" ante Sánchez y evitar que España "se despeñe"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha hecho un llamamiento este lunes a los dirigentes y la militancia del PSOE a "rebelarse" contra un gobierno de Pedro Sánchez apoyado con los independentistas para evitar que España "se despeñe" y a buscar otras alternativas para lograr la investidura.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP para hacer balance del año que acaba, Casado ha advertido que el PSOE se está situando "fuera de la Constitución" cuando está decidido a formar un gobierno "frankenstein" con quienes quieren romper España.

"Apelamos a los dirigentes socialistas a que se rebelen con lo que está pasando en su partido. Estoy convencido de que no le puede gustar a todo el socialismo. Hace tres años echaron a Sánchez por intentar hacer lo mismo. ¿Hay vida constitucionalista en Ferraz, en las federaciones y en las agrupaciones socialistas?", se ha preguntado Casado.

Si los dirigentes socialistas "no hablan alto y claro" y toleran un gobierno apoyado en los independentistas que "acepta que hay varias naciones", Sánchez va a "liquidar" al partido, ha avisado Casado.

El líder del PP ha insistido en que Sánchez puede recurrir a otras vías para sacar adelante la investidura sin necesidad de depender de ERC, como gobernar en solitario con el respaldo de Cs y Podemos, como ya intentó en 2016.

También ha remarcado la otra alternativa, por la que Navarra Suma votaría a favor de Sánchez y Cs se abstendría, siempre que rompiese el acuerdo de gobierno del PSOE con Bildu en la comunidad foral.

Si aceptase esta investidura "táctica", Sánchez podría contar con el PP para que "la legislatura fuese gobernable en cuestiones de Estado" como las pensiones o construir un frente contra el independentismo, se ha comprometido Casado.

En lo que ha hecho hincapié es que no es posible que el PP se abstenga para facilitar que Sánchez gobierne.

"Es como si un jinete va con un caballo desbocado y en vez de tirar de la brida, le pega espuela, y la gente nos dice, 'suba al caballo a ver si lo para'. No, vamos a intentar echar un lazo al caballo y un lazo al jinete, pero no nos haga montarnos en ese caballo para despeñarnos todos por el precipicio", ha comparado.

Según Casado, la responsabilidad del PP es "evitar que el país se despeñe", lo que tiene que "hacer desde fuera".

El presidente del PP ha subrayado que Sánchez "no es fiable" y que, si facilita su investidura, estaría "volatilizando la alternativa política" en España en caso de que ese gobierna fracasara.

"No nos podemos abstener por responsabilidad y porque hay otras alternativas. Si no ha querido transitarlas, es porque no ha querido", ha incidido.

En alusión al acuerdo firmado hoy entre el PSOE y el PNV por el que los nacionalistas vascos van a apoyar la investidura de Sánchez, Casado ha garantizado que el PP ejercerá de "muralla para defender la Constitución, los estatutos y la legalidad en vigor".

"El PP no va a permitir ninguna mutación constitucional o estatutaria", ha advertido ante el compromiso del PSOE con el PNV de impulsar cambios legales para el reconocimiento de las identidades territoriales.

A la hora de hacer balance, el líder del PP ha afirmado que "España va mal" y que "tiene perspectivas de ir aún peor" a la vista del gobierno de coalición que pretenden formar PSOE y Podemos.

A su juicio, durante 2019, "ha habido un gran vacío y una estafa, porque no se ha cumplido nada" de lo prometido por Sánchez, a quien ha acusado de "gobernar en contra de los españoles y del andamiaje constitucional".

Casado ha apuntado que el gobierno de coalición de PSOE y Podemos perjudicaría la economía con su "hachazo fiscal" y frenaría la creación de empleo.

Frente a este escenario, ha asegurado que el PP está "listo, fuerte y preparado para volver a gobernar", aunque ha considerado necesario frenar la división del centro derecha.