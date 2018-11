Casado pregunta a Pedro Sánchez en el Congreso si está de acuerdo consigo mismo en convocar elecciones si no hay PGE

"¿Está de acuerdo el presidente del Gobierno con la opinión de Pedro Sánchez afirmando que, si no se aprueban los Presupuestos, o se anticipan elecciones o hay que someterse a una cuestión de confianza?", reza la pregunta de Casado registrada este jueves en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Con este interrogante, Casado pretende echar en cara a Sánchez las palabras que, estando en la oposición, el líder socialista dirigió el pasado marzo al presidente Mariano Rajoy. Entonces, el secretario general del PSOE señaló que si Rajoy no podía aprobar su principal ley, la de Presupuestos, tenía como obligación constitucional someterse a una cuestión de confianza y que, en caso de perderla, no tendría excusa para anticipar las elecciones. "Si este Gobierno no aprueba los Presupuestos no tiene nada más que decir, salvo convocar elecciones", afirmaba Pedro Sánchez.

Sin embargo, ahora en el Gobierno, la idea expresada por Sánchez es agotar la legislatura aunque no pueda sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019 después de que tanto Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han confirmado su rechazo a apoyarlas.

¿CREE QUE LA PACIENCIA DE LOS ESPAÑOLES ES INFINITA?

No es el primer cambio de opinión que el PP reprocha a Pedro Sánchez, pues ya le recordaron aquella promesa de que nunca tendría en su equipo a alguien que hubiera creado una sociedad patrimonial para pagar menos impuestos a Hacienda o cuando veía "clarísimo" que los líderes del referéndum ilegal del 1-O habían cometido delito de rebelión.

Y en la misma sesión plenaria del próximo miércoles, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta genérica para la vicepresidenta Carmen Calvo donde podría abundarse en estas contradicciones: "¿Cree el Gobierno que la paciencia de los españoles es infinita?", figura en el texto registrrado en la Cámara.