Casado reta a Pedro Sánchez a debatir "donde quiera, cuando quiera" y con los partidos que estime oportuno

El líder del PP, Pablo Casado, ha retado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a debatir "donde quiera" y "cuando quiera" ante las elecciones generales del próximo 28 de abril. Es más, ha subrayado que está abierto tanto a un 'cara a cara' con el jefe del Ejecutivo como a un debate con los partidos que estime oportuno.

En un mitin en Torrejón de Ardoz (Madrid), después de recorrer las calles del municipio, Casado ha recordado que el próximo miércoles tendrá lugar un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre Venezuela, Brexit y las "sociedades instrumentales" de varios ministros socialistas.

Sin embargo, se ha ofrecido a debatir también en televisión con motivo de las generales porque hay que "dar la cara" ante los ciudadanos en vez de "hablar tanto de sí mismo y escribir libros", en alusión a la obra 'Manual de Resistencia' (Península) que Pedro Sánchez que presenta este mismo jueves.

"Estoy dispuesto a debatir con él donde quiera y cuándo quiera, uno a uno, cara a cara o con los partidos que estimen oportuno. En televisión o donde le apetezca, y en la cadena que quieran porque nosotros tenemos la razón, las cifras y los datos objetivos de lo que ha hecho con España y, sobre todo, de lo que va a volver a hacer con España si no ganamos las elecciones el próximo 28 de abril", ha enfatizado Casado.

DICE QUE SOLO EL PP PUEDE LIDERAR EL CAMBIO

El líder del PP ha señalado que "solo" el PP puede "liderar" el cambio en España, una formación "sin complejos", que "sabe gestionar la economía" y que además "se va a enfrentar" a los independentistas recuperando la "concordia y la convivencia en Cataluña".

En este punto, ha avisado que los votos a otras formaciones "no saben" donde pueden acabar, ya que, según ha dicho, puede que esas fuerzas --en alusión a Cs o Vox-- "pacten con el PP o no". Además, ha señalado que aunque el partido de Albert Rivera diga que no va pactar con el PSOE puede que al final sí lo haga como sucedió tras las generales de diciembre de 2015 o se hizo en Andalucía entre Susana Díaz y Juan Marín ese mismo año.

"Cuando lo que nos jugamos es el futuro de España creo que lo que tenemos que hacer es votar la garantía de futuro para España que solo representa el PP, que no va a pactar ni con comunistas, ni con independentistas ni con batasunos ni con Pedro Sánchez, que en ocho meses se ha fundido España", ha enfatizado, cosechando un aplauso de su auditorio.

"PATEAR LA CALLE"

En este punto, el líder del PP ha solicitado a los suyos que saquen "esa garra popular" y "humildad para escuchar" a los ciudadanos, dedicándose las próximas semanas a "patear la calle" explicando lo que ha hecho el Partido Popular.

Según ha dicho a sus cargos, hay que decir a la gente que el PP se ha renovado para "ser mejores". "Este partido es el de siempre porque gestiona como nadie, pero es un nuevo partido que quiere llegar a aquellos que nunca habíamos llegado y me fijo en los jóvenes que votan por primera vez y en aquellos que en algún momento dejaron de confiar en nosotros", ha afirmado, para concluir que éste es su partido de "siempre" y no les va a "defraudar".