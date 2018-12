Casado y Rivera condenan la agresión al periodista de Intereconomía Cake Minuesa en las calles de Barcelona

"¿Esta era la revolución de las sonrisas? Ya vemos que la instigación de Torra para que los CDR aprieten acaba en puñetazos a periodistas. Hay que ilegalizar esta 'kale borroka' independentista y romper el diálogo vergonzante con quien les jalea. Mi solidaridad con Cake Minuesa", ha escrito Pablo Casado en Twitter en referencia a los autodenominados Comités de Defensa de la República.

Rivera, por su parte, ha expresado en la misma red social su "rotunda condena" a la "salvaje agresión de los comandos separatistas" contra el periodista. "Los totalitarios violentos campan a sus anchas en Cataluña liderados por Torra. 155 ya", ha añadido, insistiendo en que se active el artículo 155 de la Constitución.

En el vídeo difundido por Intereconomía, se va a Minuesa informando en la calle con un micrófono mientras varias personas le empujan, le increpan y dan golpes a la cámara para intentar impedir que grabe.

De repente, un hombre le da un puñetazo y el reportero cae al suelo, tras lo cual la cámara pierde la señal. Cuando vuelve a retransmitir, se ve ya al periodista de pie, explicando que está bien pero que le han golpeado y que le estaban insultando.

Mientras se limpia la nariz con un pañuelo en el que se ven manchas de sangre y uno de los manifestantes le ofrece más pañuelos, unas mujeres se acercan a decirle que es un "montaje".

Posteriormente, un joven le dice que quienes le agredieron "no han seguido" gracias a que otras personas "los han separado" de ellos. "Claro que no estoy contento" con lo que ha pasado, "pero si venís a provocar, hay gente que no tiene autocontrol", agrega, mientras otros manifestantes dicen frases como "si vienes a buscarla..." o "es ketchup", en alusión a las manchas del pañuelo.

"INTOLERABLE" QUE ALGUNOS LO JUSTIFIQUEN

Casado y Rivera no han sido los únicos representantes del PP y Ciudadanos que han difundido el vídeo en Twitter y han denunciado los hechos. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado "la brutal agresión" de "los CDR que alientan los socios de Pedro Sánchez" y ha transmitido su apoyo a "la prensa libre".

Por parte de la formación naranja, también se han pronunciado la portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, el diputado en el Parlament Sergio Sanz y los miembros de la Ejecutiva nacional Patricia Reyes y Toni Cantó. Mejías ha indicado que "Barcelona no puede ser una ciudad secuestrada por radicales", mientras que Reyes ha calificado de "intolerable" tanto la agresión como la manera en que "lo justifica el resto".

Igualmente, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha censurado las acusaciones de que los periodistas de Intereconomía habían ido a Barcelona "a provocar". "Se creen que las calles son suyas. Un ejemplo de la deshumanización a la que lleva el nacionalismo totalitario que campa a sus anchas en Cataluña. ¡Vergüenza!", ha escrito.

Asimismo, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha denunciado la "salvaje agresión" y, con ironía, ha calificado de "pacifistas" a los participantes en las protestas. Por su parte, el portavoz de los 'populares' en el Senado, Ignacio Cosidó, ha subrayado que la libertad de expresión es un derecho que ampara "a todos".