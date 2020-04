Casado exige a Sánchez someterse a control en el Congreso y recela de la idea de reeditar Pactos de la Moncloa

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recuperar el control al Gobierno en el Parlamento si quiere contar con el apoyo de su formación a la prórroga del estado de alarma y ha avisado de que la democracia "no se puede confinar". Además, ha expresado sus recelos a la propuesta de Pedro Sánchez de reeditar los Pactos de la Moncloa, algo que, a su juicio, "no suena muy sincero" y ve como un "señuelo".

Así se ha pronunciado Casado durante la reunión con el grupo parlamentario popular a través de videoconferencia. El PP ha informado que se han conectado un total de 199 diputados, senadores y eurodiputados. Este encuentro ha terminado con un minuto de silencio por los más de 13.000 fallecidos por Covid-19.

Casado ha afirmado que el sábado dio su apoyo a Sánchez para prorrogar el estado de alarma, pero no lo volverá a hacer si no se recupera el control parlamentario. "No podremos apoyar más al Gobierno a partir de entonces si no se recuperan esos controles", ha avisado, para añadir que "la democracia no se puede confinar".

LOS PACTOS DE LA MONCLOA: "NO SUENA MUY SINCERO"

Tras repasar el decálogo de medidas actualizado que plantea el PP para hacer frente a la crisis del coronavirus, Casado ha señalado que el ofrecimiento que ha realizado Sánchez de unos nuevos Pactos de la Moncloa similares a los de 1977 para "reconstruir" el país es algo que "no suena muy sincero", dado que hasta ahora apenas si ha contactado con su partido en estas semanas.

Casado ha afirmado que el PP "siempre" está a favor del diálogo social, pero ha subrayado que para ello "no hay que irse a 1977", ya que esos pactos de la Moncloa "fueron un cambio de régimen" y ahora deben reivindicar las instituciones democráticas y el sistema que hay en España, que está "plenamente en vigor para superar cualquier crisis". "Por tanto diálogo social sí, pero cambio de régimen no", ha insistido.

El líder de los 'populares' ha señalado que el PP "siempre" tendrá la mano tendida al diálogo como ha demostrado hasta ahora pero exige "eficacia inmediata" y que "no se planteen señuelos" para "no rendir cuentas o no resolver los problemas que ahora mismo en su confinamiento están sufriendo millones de compatriotas".

