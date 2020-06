Casado dice que mantiene "mano tendida" a Sánchez para acuerdos: "Espero que acepte el Pacto de Estado por la Sanidad"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el PP "siempre" ha estado dispuesto a dialogar y ha subrayado que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha "roto algunos de los consensos no escritos durante 40 años de democracia". Sin embargo, ha señalado que su partido mantiene la "mano tendida" para llegar a acuerdos y, en especial ha citado el Pacto de Estado por la Sanidad, que ha bautizado como 'Pacto Cajal' en el seno de la comisión de reconstrucción del Congreso.

"Espero que Pedro Sánchez acepte el Pacto de Estado por la Sanidad. Sería legar a nuestros hijos un Pacto de Toledo como el de las pensiones pero en materia sanitaria. No entendería la razón por la cuál el PSOE se opusiera a sacar de la confrontación partidista la atención sanitaria y la atención a los mayores", ha manifestado Casado, justo cuando la comisión de reconstrucción aborda ya esta semana sus conclusiones y el Grupo Popular ha planteando en ese órgano ese acuerdo sanitario.

Así se ha pronunciado Casado tras visitar las instalaciones del complejo petroquímico de Petronor en Bilbao, junto al candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, en el marco de la precampaña electoral para las elecciones vascas del próximo 12 de julio.

REPASA LOS "CINCO ACUERDOS" QUE HA OFRECIDO AL GOBIERNO

Casado ha afirmado que han ofrecido "cinco acuerdos" a Pedro Sánchez estas semanas como crear una oficina de atención a las víctimas del Covid; un pacto sanitario por la sanidad que ha bautizado como 'Pacto Cajal'; creación en el Senado de otra comisión para hablar de las competencias sociales, con participación de las comunidades; un plan de choque económico con bajadas de impuestos; y un plan jurídico para aplicar la legislación ordinaria si hay rebrote sin recurrir al estado de alarma.

Según ha recalcado, el PP lleva "tres meses" con esta "mano tendida" a Pedro Sánchez pero "el Gobierno no ha respondido a estas ofertas". "Nosotros mantenemos la mano tendida pero ha sido rechazada por el Gobierno", ha abundado.

En el caso del Pacto Cajal por la sanidad, ha dicho que se trata de "mejorar" entre todos los partidos el sistema de atención "con financiación suficiente" y creando además una Agencia Nacional de Prevención de pandemias.

SUS PROPUESTAS PARA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

Casado ha anunciado que este martes se reunirá con la Organización Médico Colegial en el Congreso, junto a la exministra Ana Pastor, y ha añadido que allí harán públicas sus propuestas ante la finalización de los trabajos de la comisión de reconstrucción.

También ha señalado que en este martes desvelarán el sentido del voto del Grupo Popular en el decreto de 'nueva normalidad' que se convalidará el próximo miércoles. Los 'populares' se debaten entre el 'sí' y la abstención en esa votación parlamentaria.

Como segundo pacto, ha proseguido, el PP ha planteado que en el Senado se hable de las "competencias sociales", con participación de las comunidades, para "armonizar o mejorar" el pago de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital. El Grupo Popular registró la creación de una comisión la pasada semana, después de que el propio Sánchez hubiera ofrecido crear una comisión de evaluación mixta Congreso-Senado.

Como tercer pacto, Casado ha señalado que el PP propone un plan de choque económico, con apuesta por la industria, bajada fiscal "como ha hecho Alemania" o extensión de los ERTEs hasta final de año. También ha anunciado una "modalidad nueva, que son los contratos a los despedidos en la crisis del Covid", como "incentivo" para que los empresarios "contraten a estas personas que han perdido su empleo" tras ERTE o ERE.

El presidente del PP ha indicado que también ha ofrecido al Gobierno un plan jurídico para "no volver a un estado de alarma indiscriminado" que, a su juicio, podría tener "consecuencias muy graves en la economía" e incluso "en la salud mental de muchas personas que han llevado mal el confinamiento". Según ha explicado, se trata de que con la legislación ya en vigor haya "un protocolo para limitar la movilidad y mantener el mando único sanitario si fuera necesario".

28.000 VÍCTIMAS FRENTE A LAS MÁS DE 40.000 DEL INE

También ha subrayado que ha ofrecido la creación de una oficina que permita dar ayuda psicológica a los familiares de los fallecidos y hacer un "seguimiento sanitario" a los enfermos que se han curado pero que "pudieran tener secuelas", así como homenajear a aquellas personas que han fallecido al no poder superar la enfermedad.

"Lo primero que pedíamos en esto es que el Gobierno diga la verdad y de una vez todas sepamos cuántos fallecidos por coronavirus ha habido en España. El Gobierno reconoce 28.000 pero sus organismos oficiales, como el INE o el Instituto Carlos III lo elevan a más de 40.000", ha enfatizado.

El líder del PP ha recalcado que "lo mínimo en un país serio es saber cuánta gente ha fallecido" y ha agregado que así podrán "todos participar en el homenaje del 16 de julio, pero sabiendo" a cuántas personas se está homenajeando.

ANA PASTOR, ELVIRA RODRÍGUEZ Y ENRIQUE LÓPEZ, INTERLOCUTORES

Casado ha afirmado que el PP "siempre" ha intentado que la relación con el Gobierno fuera "fluida" y ha señalado que las exministras Ana Pastor, Elvira Rodríguez y el consejero de Justicia madrileño, Enrique López, ejercen de interlocutores con el Ejecutivo.

En concreto, ha precisado que Rodríguez, como responsable económica del PP, mantiene relación con las ministras Nadia Calviño y José Manuel Escrivá; Pastor habla con el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y Enrique López "la ha tenido con los tres Departamentos encabezados por tres jueces, Interior, Justicia y Defensa", en alusión a Fernando Grande-Marlaska, Juan Carlos Campo y Margarita Robles.

Eso sí, ha dicho que esa relación ha sido "por parte" del PP porque, según ha dicho, el Gobierno de Sánchez ha "roto algunos de los consensos no escritos durante 40 años de democracia". En concreto, ha citado el hecho de "no avisar de la renovación del CNI, que siempre por deferencia y protocolo se avisaba al líder de la oposición", no haber "consensuado el Consejo de Seguridad Nuclear" ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De la misma manera, ha criticado la actuación del Gobierno en el nombramiento de la fiscal general del Estado. "Esa ruptura de los consensos entre los dos grandes partidos lo ha roto Pedro Sánchez. El PP siempre ha estado dispuesto a dialogar", ha abundado.

Sin embargo, ha reiterado que el PP está siendo "responsable", ya que, según ha dicho, está "tendiendo la mano" al Gobierno estos meses para llegar a acuerdos y ha aprobado "hasta siete reales decretos económicos" en el Congreso, el último "tan importante" como el Ingreso Mínimo Vital.

"EL PP SÍ A FAVOR DE LA MEJOR REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA"

Además, Casado ha dicho que el PP apoya la posición de España en el exterior y su representación institucional ante la posible candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, algo que, según ha dicho, no hizo Pedro Sánchez en el pasado cuando Miguel Arias Cañete optaba a ser comisario o Luis de Guindos a presidir el Eurgrupo.

"Nosotros sí estamos a favor de que España tenga la mejor representación institucional fuera de nuestras fronteras y sí pensamos que tenemos que tener la credibilidad para negociar el paquete de ayuda europea con proyectos sostenibles en el tiempo como los que hoy estamos visitando (en Petronor), que creen empleo, inversión internacional y generen recursos para el sector público que financian luego las pensiones y la sanidad", ha concluido.