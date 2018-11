Casado apoya el veto de Sánchez por Gibraltar aunque "llegue tarde y mal" para evitar un acuerdo "deshonroso"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha censurado la "irresponsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la negociación sobre el estatus de Gibraltar en el marco del tratado para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, si bien ha trasladado su "apoyo" para vetar cualquier acuerdo "deshonroso" para España aunque este "llegue tarde y mal".

"No sé si estamos a tiempo dada la incompetencia de Pedro Sánchez y del ministro de Exteriores, Josep Borrell, de salvar la honra pero sí digo que el PP no va a tolerar ninguna humillación a España", ha afirmado tras remarcar que le da "miedo y pena" que el país "este manos de esta gente del PSOE, donde todo son mentiras y mediocridad".

Casado ha hecho estas declaraciones después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya indicado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene que vetará el tratado del Brexit que deben aprobar los líderes europeos en una cumbre este domingo si no se deja claro que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE deberá ser negociada bilateralmente entre España y Reino Unido.

El líder del PP ha trasladado su "preocupación" por la negociación que se plantea "in extremis" de aquí al domingo y ha lamentado que el Ejecutivo socialista "no nos hiciera caso cuando se lo dije hace un mes en el Congreso" y optase "por las mentiras propias de los partidos perdedores y mediocres".

"Ahora Sánchez pide apoyo y rescate, lo pide a los que, según él, insultábamos, crispábamos y teníamos que ser moderados", ha reprochado para preguntarse "¿Cómo es posible que tengamos un gobierno tan desastroso?".

Casado ha recordado que en sesión de control el 24 de octubre interpeló al presidente del Gobierno "sobre qué estaba haciendo con respecto a la negociación sobre la soberanía nacional en relación a Gibraltar" y también que le advirtió de que no van a "tolerar que cediese a las pretensiones" del Peñón y que, por tanto, tenía que hacer uso del derecho de veto que "el PP había conseguido para el Brexit".

"Ahora Sánchez me da la razón, haciendo el ridículo diciéndonos que nos han engañado cuando yo se lo dije hace un mes, que tenía información de buena tinta, que la negociación con Gibraltar no estaba yendo bien", ha subrayado para censurar, a continuación, que la respuesta que recibió fue la de estaba "apelando al patrioterismo, que hacía lo que hacía Aznar, que era mentira lo que había negociado Rajoy y que hablar de la soberanía del Peñón le recordaba a una época previa a la democracia".

"CARGARSE LA DIGNIDAD DE UNA NACIÓN CENTENARIA COMO ESPAÑA"

En esta línea, ha arrogado para el ejecutivo de Rajoy el derecho a veto conseguido para que, sin el acuerdo de España, UE y Reino Unido "no pudieran decidir nada sobre el estatus de Gibraltar" y ha afirmado que hasta la primera ministra, Teresa May, "reconoció en una carta que su única frontera terrestre era Irlanda y que no podía decir nada de Gibraltar sin la opinión definitiva y concluyente de España".

Para Casado, el gobierno socialista de Sánchez ha hecho "gala" de "irresponsabilidad" y de "incompetencia" por "no hacernos caso y cuando lo hace, hacerlo tarde y mal", por lo que ha instado a que se "ponga en justicia" la labor de su partido "al que solo nos llaman agoreros y extremistas pero nunca se nos reconoce cuando nos anticipamos".

"Los socialistas siempre se han encargado de cargarse lo negociado por cualquier gobierno del PP. Lo ha hecho Sánchez como lo hizo Felipe o como lo hizo Zapatero para cargarse la dignidad de una nación centenaria como España", ha manifestado no sin antes hacer mención al Tratado de Utrech de hace tres siglos.

Por último, el líder de los 'populares' ha aludido al plan que sobre Gibraltar planteó el PP en cinco puntos a Reino Unido, UE, Llanitos y ciudadanos del Campo de Gibraltar y que pasan por cosoberanía, pasaporte comunitario, igualdad de renta a ambos lados de la verja "porque las colonias desaparecieron hace mucho tiempo en países normales del mundo", un plan especial de régimen fiscal y leyes para acabar con el juego ilegal, el contrabando y el bunkering.