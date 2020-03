Casado dice a Sánchez que el PP le da su apoyo para defender a los españoles: "No les vuelva a defraudar"

El líder del PP, Pablo Casado ha asegurado este miércoles que su partido cumplirá la cuarentena alejado de la "confrontación partidista" porque ahora "la única prioridad es contener la pandemia" del coronavirus. Por eso, ha dicho a Pedro Sánchez que tiene el apoyo de su partido para "defender a todos los españoles" y le ha pedido que "no les vuelva a defraudar".

Así se ha pronunciado en su segunda intervención en el Pleno del Congreso convocado para informar de las medidas para luchar contra el coronavirus, poco después de que Pedro Sánchez haya agradecido el apoyo que le ha prestado el Grupo Popular para combatir esta enfermedad.

"Mi tarea hoy es unir porque será unidos como venceremos el virus. En ese sentido, señor Casado, agradezco el apoyo del PP", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha emplazado al Partido Popular a seguir compartiendo iniciativas con el Gobierno porque está dispuesto a estudiarlas.

"CUMPLIREMOS LA CUARENTENA" ALEJADOS DE CONFRONTACIÓN PARTIDISTA

Tras destacar que durante la sesión plenaria las cifras de fallecidos se han elevado a 560 personas y hay casi 14.000 infectados por el coronavirus, Casado ha insistido en que hoy no es día para "rifirrafes" políticos ni para "contrarréplicas".

En este sentido, ha indicado que el PP cumplirá "la cuarentena a la confrontación partidista" en este estado de alarma con "lealtad institucional" que, según ha dicho, "contrasta con las críticas" que han vertido algunos de los socios del Gobierno tanto al PP como al propio Ejecutivo.

Además, ha subrayado que "no es momento para confrontar lo público y lo privado" porque "todos son individuos privados que forman parte de lo público", y ha agregado que en este momento los "más vulnerables" son los trabajadores de las empresas y los autónomos que no ingresan. Por eso, ha dicho que el PP defendía que esos autónomos no paguen cuota.

EXIGE PROTEGER A LOS SANITARIOS HOY MISMO

Casado ha señalado que ahora urge proteger a todos los profesionales sanitarios, trabajen donde trabajen, y ha pedido al Gobierno que lo haga "hoy mismo, con los equipos de protección que vienen reclamando".

"Ahora la única prioridad es contener la pandemia, es curar a los enfermos, es evitar que haya más fallecidos, es evitar que nadie quede atrás en la crisis económica que ya ha llegado", ha manifestado.

Por todo ello, Casado ha solicitado a Sánchez que "haga lo que hay que hacer y garantice que eso sea suficiente". "En esta grave crisis, tiene nuestro apoyo para defender a todos los españoles. Noles vuelva a defraudar", ha manifestado.