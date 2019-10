Casado acusa a Sánchez de "traicionar" a Rivera, Iglesias y Rajoy, y dice que debe dimitir si pierde el 10N

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, debe "dimitir" si pierde el "referéndum" con el que, a su juicio, ha planteado la cita con las urnas del 10 de noviembre. Además ha afirmado que el candidato socialista no es una persona en la que se pueda confiar porque ha "traicionado" a Susana Díaz, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Mariano Rajoy.

Así se ha pronunciado en el desayuno-coloquio organizado por el Foro ABC, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; la expresidenta del Congreso Ana Pastor; la vicesecretaria de Comunicación, Cuca Gamarra; el candidato por Madrid y presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez; y el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, entre otros.

Tras mostrarse optimista ante el 10N porque cree que "hay partido", ha señalado que Sánchez ha planteado estas elecciones como un "referéndum" y como un "plebiscito". Según ha dicho, en ese tipo de consultas "solo hay un sí o un no", y si en este caso se hiciera "la pregunta '¿usted quiere que Sánchez siga presidiendo el Gobierno de España?' " habría, a su juicio, "muchos más noes que síes".

PIDE "AGLUTINAR" EN EL PP EL VOTO DE CENTRO-DERECHA

Casado ha recalcado que el PP es el "único partido que puede capitalizar ese 'no'" de los españoles que no quieran que siga gobernando Sánchez. En este sentido, ha indicado que la "ambición" del PP es "aglutinar" a esa mayoría que "ama a España", que se identifica con la "España de los balcones" y que incluye tanto a votantes de izquierda como de derecha. "Apelamos a ese proyecto común compartido, unido, en el que quiero ser presidente de todos", ha proclamado.

Tras asegurar que Sánchez ha sido "incapaz" de pactar con "nadie", ha afirmado que Sánchez ha "traicionado" a la socialista Susana Díaz cuando "accedió gracias a ella" a la Secretaría General del PSOE y también "traicionó" al líder de Ciudadanos, Alber Rivera, con quien selló el 'pacto del Abrazo' en 2016 y "no ha sido capaz de revalidar" tras los comicios de abril.

Es más, ha señalado que Sánchez ha "traicionado" a Pablo Iglesias, con quien "pactó todas las autonomías, Diputaciones y municipios que pudo" pero "luego le dejó plantado a la hora de llegar al Gobierno". También ha acusado al jefe del Ejecutivo de "traicionar" a Mariano Rajoy por acordar con él la aplicación del articulo 155 en Cataluña y al poco tiempo "le plantó una moción de censura basada en una información cuanto menos cuestionable como se ha conocido en las últimas semanas", en alusión al caso Gürtel.

"Por tanto, Sánchez y lo digo descriptiva y no peyorativamente, no es una persona confiable. Y en este caso, desde las elecciones de abril lo ha demostrado", ha abundado, para añadir que ahora hay que preguntarse si quien no ha sido capaz de formar gobierno con 123 escaños va a ser capaz de hacerlo cuando todo apunta a que la aritmética va a ser "mucho más difícil".

Por eso, el presidente del PP ha dicho que en "el referéndum Sánchez sí, Sánchez no", el PP espera "aglutinar a todos esos votantes que quieren un gobierno de verdad, que gobierne, que ponga orden en Cataluña, evite una crisis económica y que vuelva a recuperar el prestigio de España".

CREE QUE EL "PROBLEMA" NO ES EL PSOE SINO SÁNCHEZ

Al ser preguntado si Sánchez debe dimitir si no consigue 123 escaños como tiene ahora, Casado ha afirmado que "cuando se pierde un referéndum, lo normal es que quien lo ha perdido dimita". "O dicho de otra forma, quien ha tomado como rehén a toda la sociedad española simplemente para mejorar su resultado electoral y lo empeora, creo que debe dimitir inmediatamente", ha señalado.

Casado ha señalado que el "problema" no es el PSOE sino Pedro Sánchez, que ha hecho "una enmienda a la totalidad al PSOE de los últimos 40 años". A su entender, a quien más ha "agredido" esta última semana es a Felipe González por hacerle "cómplice de no haber resuelto una urgencia democrática".

Preguntado después cuál es su expectativa de resultado y dónde está para el PP la línea del éxito el 10 de noviembre, Casado ha respondido que "en un escaño más que el PSOE". Según ha dicho, si Sánchez saca un escaño menos que los 123 actuales "debe dimitir" pero también él mismo si el PP saca un escaño menos que sus 66 diputados. EL PP Y EL ESPÍRITU DE ESPAÑA SUMA

Casado ha vuelto a pedir el apoyo para el PP que, según ha dicho, representa el espíritu de España Suma tras el rechazo de Ciudadanos a su "generosa" oferta de concurrir juntos en coalición en estos comicios. "Creo que ahora los electores han decidido unir en las urnas lo que algunos partidos se han negado a unir en una candidatura conjunta", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que "nadie entendería que por un rédito partidista de formaciones en el centro y la derecha, se acabe celebrando una victoria del PSOE" el próximo 10 de noviembre. En su opinión, España está "en un momento grave que se necesita anteponer los intereses generales a los intereses de cada partido"

Casado, que ha expuesto las líneas generales de su programa electoral para concurrir a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, ha afirmado que se presenta a estos comicios con una agenda para una "nueva mayoría". "El PP va a seguir siendo el cerebro, el corazón y el pulmón del centro-derecha porque nuestras ideas, nuestros latido y oxígeno han permitido evitar en dos ocasiones el descalabro social y económico en España", ha aseverado.

"ALFOMBRA ROJA A LA MATERNIDAD"

En materia económica, ha hecho hincapié en la bajada de impuestos "histórica" que acometerá su partido si gana las elecciones. "Sánchez no está dando la talla al afrontar el desafío independentista pero también bajando los brazos al afrontar la crisis económica", ha manifestado.

Además, Casado ha destacado propuestas como una tarjeta sanitaria única en España y una "alfombra roja a la maternidad" para acabar con el invierno demográfico y dar facilidades a las familias, jóvenes y mujeres que quieren ser madres.