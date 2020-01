Casado avisa: si Sánchez se ve con el usurpador Torra y no acata la sentencia del TS puede incurrir en desobediencia

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que podría estar "incurriendo" en un delito de desobediencia si no acata la sentencia del Tribunal Supremo y se reúne con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de quien asegura que está usurpando las funciones.

En declaraciones a los medios en Fitur, el líder de los 'populares' ha asegurado que el Gobierno "no puede permitir que haya un presidente autonómico que esté usurpando las funciones que el Tribunal Supremo ha dicho que no puede ostentar".

Casado se ha expresado así después de que el Alto Tribunal acordase este jueves por unanimidad respaldar la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró el escaño a Torra. Este mismo jueves, la JEC dio un paso más para ejecutar la retirada del escaño con un requerimiento expreso al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.

En este contexto, Casado ha recordado que el estatuto de la cámara establece que, al perder su condición de diputado, Torra ya no puede ser presidente, lo que le inhabilita como un "interlocutor válido" para Pedro Sánchez.

TORRA YA NO ES UN "INTERLOCUTOR VÁLIDO"

"Si el Gobierno no acata la sentencia del Supremo o quiere modificar el Código Penal, nosotros vamos a hacer una oposición firme, que no tiene porque ser estridente", ha explicado Casado, que ha lamentado que el Ejecutivo haya "cruzado líneas que no se pueden cruzar".

Por otro lado, el líder del PP se ha referido a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, en las que avisaba que con el Código Penal --cuya reforma pretende el PSOE-- "no se puede mercadear".

"Creo que el PSOE es un gran partido que ha hecho mucho por España, y creo que ese votante, incluso ese cargo público del PSOE al que no le gusta ver lo que hacen es ceder ante los independentistas, empieza a hablar", ha opinado.

Casado, que ha apuntado que no pretende entrar en "dinámicas" de otros partidos, ha asegurado que la postura de Page coincide con la de los presidentes autonómicos del PP como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras o Alfonso Fernández Mañueco.

"Lo que pensamos es que el Gobierno debe devolver las entregas a cuentas y debe dinero. Hablamos de un dinero que han recaudando las comunidades autónomas y que se tiene que devolver", ha zanjado.