Casado, a Sánchez: "Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia, espero que sea el más breve"

Aunque el primer punto del orden del día del Pleno del Congreso de este miércoles era la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para hablar sobre los últimos consejos europeos y el Brexit, las tres derechas han decidido utilizar su turno de palabra durante el debate para cargar contra el Ejecutivo y los socialistas por la falta de acuerdo para la investidura.

El más duro ha sido el líder del PP, Pablo Casado, que ha culminado su primera intervención sosteniendo que "los españoles no merecen otras elecciones, pero sí un presidente mejor que Sánchez", y ha finalizado su réplica elevando aún más el tono: "Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia, lo que espero es que sea el más breve".

Casado ha acusado a Sánchez de ser el presidente de un Ejecutivo "que no funciona y que pretende que este Parlamento no funcione", así como de pretender "dar sensación de normalidad después de un año sumiendo a España en la excepcionalidad". En el transcurso de su intervención, el líder del PP ha comparado al presidente socialista con el primer ministro británico, Boris Johnson, "que retuerce la ley para cerrar el Parlamento", mientras que Sánchez, a su juicio, "retuerce el reglamento para no rendir cuentas ante él".

También el líder del PP ha sostenido que el presidente socialistta de "utiliza la Cámara como parte de una tramoya" con la que va "buscando escenarios" para su "pretendida, deseada pero oculta campaña electoral ya iniciada hace meses".

Casado ha añadido que el jefe del Ejecutivo en funciones, ya es "sinónimo de inestabilidad" porque lleva "jugando con España un año entero". Por eso, y tras señalar que "no da la talla" para el puesto que ocupa, ha afirmado que "ha quedado claro" que quiere elecciones generales el 10 de noviembre.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por su parte, ha utilizado su turno para pedir a Sánchez que realice un requerimiento al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, conforme al artículo 155 de la Constitución para responder a sus llamadas a la desobediencia ante una hipotética condena del Tribunal Supremo contra los políticos presos por el proceso independentista.

"Ante el desacato y la desobediencia a la que vuelve a llamar Torra, le pido que le requiera, conforme al artículo 155, el cumplimiento (de la Constitución) y la retirada de esas palabras", ha manifestado Rivera tras escuchar la comparecencia de Sánchez, en la que ha informado sobre los Consejos Europeos del mes de junio y la próxima salida del Reino Unido de la UE.

Rivera considera que el jefe del Ejecutivo debería "advertir a Torra, por lo menos, de que retire esas palabras, cumpla la Constitución, pida perdón a todos los catalanes a los que no respeta y vuelva al cauce constitucional". Y si el presidente catalán no lo hace, "aplicar el 155 es su obligación como presidente de la nación", le ha dicho a Sánchez.

En su turno de réplica, Rivera contestaba a la oferta que minutos antes desde la tribuna de oradores le ha hecho el presidente en funciones, Pedro Sánchez para sentarse a hablar. "Bien, vamos a hablar. Si quiere mañana mismo nos reunimos para ver cómo se aplica el artículo 155 de la Constitución", le ha dicho a Sánchez.

"¿No quiere diálogo para aplicar la Constitución? Pues yo le tiendo la mano para aplicarla", ha continuado Rivera . “A mí, que soy catalán, no me hace ni puñetera gracia que [los independentistas y Torra] se rían de los catalanes. Así que acepte una reunión mañana mismo para ver como aplicamos la ley como hicimos cuando gobernaba Mariano Rajoy. ¿Quiere diálogo o todo esto es un teatro?", le ha preguntado Rivera a Sánchez.

El "Bruselas Suma" de Vox

Quien más se ha ceñido al orden del día ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha emplazado a PP, Ciudadanos y PSOE a crear una plataforma bajo el nombre de "Bruselas Suma", porque según él los tres partidos participan de un "grosero" reparto de "sillones" en las instituciones europeas que a su formación le causa "estupor".



"¿Si están de acuerdo en esto por qué no van juntos a las elecciones y en lugar de un España Suma plantean un Bruselas Suma?", ha señalado durante su intervención. Abascal ha recriminado a Sánchez que haya acudido al Congreso a "leer lo que le han dictado en Europa" con un "discurso hueco" de "lenguaje pomposo" y a PP y Ciudadanos que participen de "un reparto de sillones y cargos" que causa "estupor" porque se usan como "premios o castigos" de los partidos.