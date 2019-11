Casado acusa a Sánchez de "mentir" como Zapatero porque la subida del paro muestra que España ya está en crisis

En un acto en Santander, junto a la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha recriminado a Sánchez que quisiera hacer el debate a cinco en la Academia de Televisión antes de que se conociera el dato del paro con el objetivo de "ocultar" esos datos, que son "los peores de los últimos siete años". "Volvemos a la época de la crisis que dejó Zapatero", ha exclamado.

Casado ha afirmado que España "no merece un gobierno que mienta". "¿Esto es una crisis o no es una crisis? ¿Esto es una recesión o no es una recesión? ¿Esto es simplemente una desaceleración? ¿Por qué miente a los españoles?", ha preguntado, tras recordar que en su día también el entonces ministro socialista, Pedro Solbes, mintió en el debate que tuvo en 2008 con el candidato del PP y expresidente de Endesa Manuel Pizarro.

DICE QUE SÁNCHEZ PERDIÓ EL DEBATE

Además, el líder del PP ha reprochado a Sánchez que no contestara en el debate si está dispuesto a pactar de nuevo con los independentistas si gana las elecciones, a pesar de que se lo preguntó "cinco veces". "Hay silencios atronadores y quien calla otorga", ha aseverado.

Casado ha afirmado que el jefe del Ejecutivo en funciones perdió el debate "estrepitosamente". "No hay nada más patriótico en España que echar a Sánchez del Gobierno", ha enfatizado, para apelar con insistencia al voto útil al PP en las elecciones y alertar de la fragmentación del centro-derecha.

