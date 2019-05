Casado dice que Sánchez "no merece la abstención del PP" y le anima a negociar con Ciudadanos

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha dejado claro este viernes en Ceuta que su partido no tiene ninguna intención de abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente. "No merece nuestro voto, ni en forma de abstención, porque a España no le conviene que gobierne", ha advertido durante un mitin a pie de playa en el que ha invitado a los socialistas a mirar a Ciudadanos si quieren un Ejecutivo "constitucionalista".