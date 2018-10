Casado emplaza a Sánchez a recuperar la oferta de cosoberanía sobre Gibraltar que hizo Margallo

En un Pleno del Congreso convocado para hablar de la última reunión del Consejo Europeo, Brexit incluido, Casado ha advertido de que para el PP hay "una línea roja" y es que el Brexit es "una oportunidad histórica" para conseguir lo que establecen las disposiciones de la ONU: la descolonización del territorio.

"Hay que ir a la negociación que planteó el Gobierno del PP, una propuesta de cosoberanía que es buena para todas las partes", ha dicho. Aquella propuesta la planteó Margallo en 2016, pero Reino Unido no la atendió. El sucesor de Margallo, Alfonso Dastis, reconoció que era una propuesta "imbatible" pero asumió que la negociación sobre Gibraltar en el marco del Brexit debía centrarse en resolver asuntos "irritantes".

Así, ha llamado al Gobierno a hacer uso del poder de las orientaciones que aprobó el Consejo Europeo, que establecen que, una vez que Reino Unido salga de la UE, España no podrá tener ninguna relación con la Unión si no es con acuerdo de España.

En el debate, Casado ha afeado a Sánchez y a su titular de Exteriores, Josep Borrell, que hayan dicho que "Gibraltar no será un escollo". Sánchez ha dicho a la Cámara que hay un acuerdo con Londres sobre el protocolo para la salida de Gibraltar y que se siguen negociando varios memorandos sobre cuestiones concretas, pero que no pasa nada si sobre éstos no hay acuerdo antes del Brexit, porque lo importante es el protocolo.

"Usted dice que si hay acuerdo, bien, y si no también", le ha replicado Casado, acusándole, además, de tener la misma actitud sobre Cataluña o sobre la negociación presupuestaria.

Así, ha emplazado a recuperar una propuesta de cosoberanía que daría a los gibraltareños doble nacionalidad y, así, permitiría quitar la Verja e impulsar un área económica especial entre el Campo de Gibraltar y Ceuta para competir con Tánger. Recordando además que Andalucía está en precampaña electoral, ha llamado a no olvidar las inversiones para el campo.

Para Casado, no es suficiente negociar con Gibraltar "que no sigan traficando", que "no hagan búnkering" o que no tengan "un régimen fiscal que es absolutamente ilegal". Los memorandos anexos al protocolo son sobre trabajadores transfronterizos, medio ambiente y pesca, cooperación policial y aduanera y tabaco.