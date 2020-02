Casado exige a Sánchez que censure las "graves" declaraciones e "insultos" al Rey de sus "socios" independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que censure las "muy graves afirmaciones" e "insultos" que, a su juicio, han dirigido al Rey sus "socios" independentistas coincidiendo con la Apertura Solemne en el Congreso de la XIV legislatura.

En concreto, los independentistas de Esquerra Republicana (ERC), Junts, EH Bildu, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han exigido romper con la Monarquía española y han avisado de que "sólo así se podrá dar cauce a soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia. Además, han justificado su ausencia del acto del Congreso alegando que Felipe VI "no les representa".

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, Casado ha asegurado que ha sido un "día de contrastes" entre las declaraciones de los independentistas y el discurso del Rey, que ha apelado a la "concordia", "mirar al futuro" y estar "orgullosos" de la Constitución que ha permitido "los 40 mejores años" de la historia de España.

En este sentido, el presidente del PP ha lamentado esa comparecencia conjunta que han hecho ERC, Junts, la CUP, Bildu y BNG, "socios" del Gobierno de Pedro Sánchez, "insultando" al Rey. "No ya por ser el Rey sino por ser nuestro Rey, por ser el jefe del Estado que los españoles decidieron en la Constitución libremente a la hora de adoptar una monarquía parlamentaria como forma del Estado", ha enfatizado.

MANTENER "RESPETO" A LA JEFATURA DEL ESTADO

Casado ha señalado que hay que mantener "ese respeto" a la jefatura del Estado y a la Casa Real. "Y estoy convencido y espero que el Gobierno, dentro de sus matices y distintas posiciones internas, lo logre en los próximos meses y durante esta legislatura", ha añadido.

Dicho esto, ha insistido en que se han producido afirmaciones "muy graves" por parte de los "socios" independentistas del Gobierno "hablando de una jefatura del Estado no democrática". "No puedo más que censurarlas en nombre de mi grupo y creo que sería bueno que el presidente del Gobierno lo hiciera", ha proclamado.

El líder del PP ha puesto en valor el discurso de Felipe VI apelando a lo que une a los españoles. En especial ha elogiado su mensaje de que España no puede ser de "un bando contra otro" sino que debe tener "objetivos comunes" y desarrollarlos juntos los representantes de los españoles, los partidos y la sociedad civil.

Además, ha afirmado que en esa "continuidad histórica" de España que "representa el Rey es fundamental hablar de la unidad nacional", en un momento en el que, según ha dicho, Sánchez mantiene su intención de verse con Quim Torra y seguir adelante con la mesa de diálogo bilateral.

Casado ha recalcado que en esa mesa de diálogo no puede haber "ninguna negociación que exceda el límite" de la Constitución, que recoge la unidad nacional y la soberanía del pueblo español. "Lo que sea España tenemos que votarlo todos los españoles", ha manifestado, para añadir que espera que en esta legislatura se "respete la unidad nacional" y "no se cruce ninguna línea que la ley en vigor no permite".