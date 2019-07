Casado carga contra Sánchez por no hacer esfuerzos para desbloquear la investidura: "La responsabilidad es solo suya"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este viernes contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por no hacer "ningún esfuerzo" desde el 28 de abril para desbloquear la investidura. En este punto, ha recalcado que "la responsabilidad es solo suya" y no puede culpar al PP por no abstenerse, máxime cuando tras las autonómicas y municipales "ha elegido" a sus socios, Podemos y los independentistas.

Así se ha pronunciado Casado tras asistir en Valladolid a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, y donde ha coincidido con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En declaraciones a los periodistas, Casado ha señalado a Sánchez como único responsable del bloqueo político que vive España y ha criticado que lleve dos meses sin hacer esfuerzo alguno para lograr ser investido presidente, cuya sesión parlamentaria se ha fijado para los días 22 y 23 de julio en el Congreso.

Además, Casado ha puesto de relieve la contradicción de que Sánchez gobierne con Podemos y partidos nacionalistas en la Diputación de Barcelona, Badalona, Castelldefels o Navarra y a nivel nacional, sin embargo, responsabilice de la no investidura a un partido como el PP que está "en las antípodas" de lo que ellos plantean.

DIFÍCIL EXPLICAR COMO QUIERE GOBERNAR EN SOLITARIO

Casado ha dicho que Pedro Sánchez va a tener "difícil" explicar cómo pretende gobernar en solitario con un resultado "tan limitado" de 123 escaños "sin dar cabida a otras formaciones políticas en su gobierno". "Esto no quiere decir que me guste que haya un Gobierno con Podemos, todo lo contrario", ha exclamado.

En este punto, el líder del PP ha recordado que, por ejemplo en Castilla y León, el partido de Cs exigió "legítimamente" ostentar la vicepresidencia y otras responsabilidades para apoyar un gobierno del PP en la región.

"Sí que creo que es difícil de explicar que lo que ellos han hecho en diez capitales de provincia, diez diputaciones y en siete autonomías, que es gobernar con Podemos, con sus confluencias y con partidos nacionalistas, ahora lo que digan es que no quieren hacerlo a nivel nacional y que encima si no lo hacen, la responsabilidad de que no haya investidura es del PP", ha abundado.

Casado ha afirmado que Sánchez tiene que ser "consciente" de que la responsabilidad para desbloquear la investidura "solo es suya" y, de hecho, se ha remitido a las propias declaraciones que realizó él mismo hace tres años y que están recogidas en el diario de sesiones asegurando que la responsabilidad era "en exclusiva" de Mariano Rajoy.

"Ahora mismo, la responsabilidad, según sus palabras, es en exclusiva de él, que lleva dos meses sin hacer ningún esfuerzo para desbloquear la investidura", ha resaltado, para lamentar además que en estos dos meses no hayan escuchado "una sola propuesta de futuro".

NI GOBIERNO COALICIÓN NI OFRECE "NADA CONCRETO" A Cs

En este sentido, ha dicho que el PP no sabe qué quiere hacer Sánchez en España en los próximos años ni como piensa gobernar, dado que "ya ha rechazado un gobierno de coalición" con Podemos, "no le ofrece tampoco nada concreto" a Cs y "solo pide una abstención táctica y técnica" al PP y Cs para que se le "deje gobernar con sus alianzas habituales".

Según Casado, el jefe del Ejecutivo en funciones "ya ha elegido con quien quiere gobernar". A su entender, cada uno elige a sus socios y Sánchez ya lo ha hecho al optar por Podemos y los independentistas en la Diputación de Barcelona y algunos ayuntamientos, o incluso apueste por "blanquear" a EH-Bildu. A su entender, en esa tesitura no es "muy lógico" que pida al PP una abstención.