Las frases de Casado en su réplica a Sánchez: el elefante morado con un lazo amarillo y la macedonia de generalidades

El líder del PP, Pablo Casado, ha comenzado su intervención en el pleno de investidura acusando al candidato de no decir nada. Después, ha basado su discurso en atacar a Sánchez por contar con el apoyo de los independentistas para la moción de censura y en el silencio del presidente en funciones sobre el conflicto catalán. Dos temas que han tensado las posturas en los turnos de réplica, en los que el líder socialista ha reclamado la abstención del PP para que la investidura no dependa de los votos de los independentistas, para que los 'populares' puedan comenzar a ejercer la oposición y para evitar una repetición electoral.

“Dos horas de discurso para no decir nada”. Con estas palabras comenzó el líder del PP su intervención para responder al discurso de investidura de Sánchez. A juicio de Casado, Sánchez ofreció una “macedonia de generalidades” en la que “mezclaba grandes éxitos con algunos temas autóctonos, como la importancia de China, la solución pactada en Venezuela, la desamortización de la ley mordaza, lo cual ya es un clásico, RTVE, para ver si le hacía ojitos a su socio que parece que le gusta, alusión a la guerra civil, 80 años después”. “No hay un programa concreto de gobierno que demuestre que usted tiene apoyos para poner esto en práctica y afrontar los desafíos que usted no ha nombrado”, ha dicho más adelante, después de preguntar: “¿Para hacer qué se presenta a esta investidura?”.

“El elefante morado con un gran lazo amarillo”. Casado ha acusado a Sánchez de no hacer referencia durante su discurso al “elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo”. Así ha definido durante toda su intervención “a Podemos y a los socios independentistas”, a los que, según el líder del PP, el candidato ha “despachado con una traca final, una especie de vises detrás de la verbena”. “Es la primera vez en la historia de España que un candidato en la investidura viene y después de dos horas de discurso y dos réplicas aún no sabemos con quién va a formar gobierno”, ha afeado Casado.

"Esta es una sesión de investidura, no de impostura". "No puede venir aquí a exigir a todos todo a cambio de nada", respondió Casado a la petición de Sánchez de abstenerse para favorecer que el Gobierno eche a andar. "Ha tenido 85 días, 12 semanas, tres meses, jugando al gato y al ratón con esta cámara y con todos los españoles. No sabemos si usted pretende en esta sesión de investidura tener los votos para ser investido presidente, porque la verdad es que no lo parece", ha dicho.

“Puede ser investido, pero no puede gobernar”. Casado ha centrado gran parte de su intervención en atacar a Sánchez por valerse de los votos de los partidos independentistas en la moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa. En la misma línea, afirmó que los números no le dan al socialista para garantizar la gobernabilidad porque “pretende gobernar una nación que sus socios niegan”. “La cabra tira al monte, quiere revalidar los apoyos de la moción de censura” porque “ha salido del espacio del constitucionalismo”, ha acusado el 'popular'. “Han activado un campo de minas del que ya no saben salir. Son rehenes de sus socios de la moción de censura”, ha dicho.

“Si nos llega a insultar un poco más, a lo mejor decidimos abstenernos”. Pedro Sánchez ha centrado su réplica a Casado en solicitar a la formación conservadora su abstención para facilitar un Gobierno y que la legislatura eche a andar, aunque lo ha hecho en un tono bronco que no parece haber gustado en la bancada popular. “Yo decía esta mañana que era imposible plantear una intervención para su propuesta de investidura porque ya le conocemos. Usted no es una persona de fiar. Lo quiero decir sin que resulte ofensivo. No es una persona cuyos actos hayan mostrado la coherencia suficiente como para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho. Es muy difícil fiarse de que el adalid del “no es no” ahora diga que tenemos que abstenernos casi coactivamente”, le ha respondido.

“Solo dialoga con los que incumplen la ley”. “A lo mejor es responsable si no hace nada para evitar que la ilegalidad siga campando a sus anchas por Cataluña”, acusó Casado al presidente en funciones por no aplicar el 155 ni el resto de leyes satélite. Precisamente, el reconocimiento de Sánchez del conflicto catalán como un asunto político ha chocado con la hipótesis del PP. “En Cataluña se esta librando ahora mismo la continuidad del sistema de la transición” y está en juego si “el Estado de derecho sigue avanzando o se pervierte a favor de una minoría violenta”, ha defendido el líder del PP, que ha acusado a Sánchez de afirmar que el Tribunal Constitucional se equivocó al tumbar el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

“Viene a ser igual de supremacista que sus socios”. En la misma línea, Sánchez pidió que levantaran la mano los diputados del PP por Euskadi o Catalunya, a sabiendas de que solo cuentan con una representante, Cayetana Álvarez de Toledo, para escenificar que no solo los independentistas catalanes y vascos, sino también aquellos que no lo son, han dado la espalda a los conservadores. “Vine a ser igual de supremacista que sus socios, diciendo que solo se puede representar al País Vasco si se nace en el País Vasco o a Cataluña si se nace en Cataluña”, respondió Casado.