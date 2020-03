Casado dice que Sánchez actúa tarde pero avisa que encontrará "más lealtad" en el PP que en sus socios

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha actuado "tarde" y ha ido "por detrás de los acontecimientos" para frenar el coronavirus en España, pero le ha ofrecido su "lealtad" para tomar medidas que eviten su expansión. De hecho, le ha recalcado que encontrará "más lealtad" en el PP que en sus socios porque aquellos a los que les importa España no van a "estar regateando por un puñado de votos ninguna medida".

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Casado ha señalado que ahora que Sánchez ya se ha decidido a tomar medidas debe hacerse de una forma "coordinada, eficaz y decidida". A su entender, la oposición debe estar "activa" pidiendo al Ejecutivo que actúe pero dejando claro que todos deben "remar en la misma dirección para que esta crisis pase cuanto antes".

Según ha dicho, el PP no va a "buscar ningún rédito electoral" en esta crisis sanitaria. "Lealtad la va a encontrar pero para hacer algo y, como en otros países, las medidas que se tienen que tomar son urgentes, inmediatas y dando la cara", ha enfatizado.

DICE QUE SÁNCHEZ EVITÓ ANUNCIAR LA CANCELACIÓN LAS FALLAS

En este punto, ha destacado el hecho de que anoche Sánchez compareciese en Moncloa y 20 minutos después se conociese la noticia de que se cancelaban Las Fallas en Valencia. A su entender, fue una forma de "no asumir" esa decisión, que "tiene un coste electoral" cuando el Gobierno de España "también tiene que ser solidario con las administraciones y responsable".

El líder del PP considera que Sánchez tiene que "liderar" y ponerse al frente de la crisis. "Debe haber más información, coordinación y credibilidad", ha dicho, para agregar que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, perdió credibilidad el domingo cuando dijo que se podía ir a la manifestación si no se tenían síntomas, sabiendo que la enfermedad puede manifestarse días después, y luego el lunes avalaba el cierre de colegios en Madrid y Vitoria.

Casado ha dicho que quería lanzar "un mensaje al Gobierno" que dirige Pedro Sánchez: "Va a encontrar más lealtad en el Partido Popular que en sus socios de investidura. Ahora es cuando verdaderamente se va a dar cuenta que a los que nos importa España no vamos a estar regateando por un puñado de votos ninguna medida ni ningún apoyo".

En este sentido, ha dicho que le gustaría ver a Bildu o a ERC mantener una "posición responsable, por lo menos para coordinarse en esta crisis sanitaria". Además, ha resaltado que la coordinación "tiene que ser efectiva" y no haber "cacofonías" dentro del Consejo de Ministros como, a su juicio, se visualizó la semana pasada con la guía laboral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

RECHAZA "INSINUACIONES" CONTRA LA COMUNIDAD DE MADRID

Casado ha advertido de que el "problema" que tienen en España es que llevan dos años sin hacer "los deberes" en materia económica y que cuando una crisis de este tipo actúa "afecta más" como sucede con los virus y las personas que están más débiles.

Además, ha dicho que la Comunidad de Madrid llevaba mucho tiempo avisando que había que tomar medidas y ha rechazado que ahora haya "insinuaciones" contra el PP y el Gobierno madrileño por el aumento de los casos en esta región cuando por razones geográficas es una autonomía con más población.

Tras defender las medidas del plan de choque que el PP presentó el lunes para paliar los efectos económicos del virus, ha puesto el acento en la devolución a las comunidades autónomas de los 2.500 millones que el Gobierno les adeuda en concepto de IVA para poder emplear ahora ese dinero en frenar la expansión de la epidemia.

También ha abogado por un plan de contingencia sanitaria a escala nacional. "Una cosa es dar el discurso de petición de unidad, pero a esto hay que ponerle cifras", ha subrayado el presidente de los 'populares'.

CRITICA LO OCURRIDO EL 8 DE MARZO

Asimismo, el presidente de los 'populares' ha recriminado al Gobierno que animase a participar en las manifestaciones del 8 de marzo cuando poco después avalaba medidas drásticas como el cierre de colegios en Madrid y Vitoria.

"Lo que pasó el 8 de marzo me ha sorprendido mucho porque no puede ser que poco antes de avalar medidas como cacelar colegios en dos comunidades estuviera alentando a manifestarse, no solo a cientos de miles de personas en Madrid sino a miles de personas en cada municipio y en cada ciudad de España. Creo que es una irresponsabilidad", ha aseverado.

En cualquier caso, ha insistido en que el PP optará por una "posición constructiva" en la crisis del coronavirus y no como hizo Sánchez con el ébola, culpando a Mariano Rajoy de lo sucedido, o el PSOE en Andalucía con la listeriosis.

Finalmente, ha defendido que se modifique el Reglamento del Congreso en lo relativo a la Diputación Permanente para habilitar mecanismos de control al Gobierno, "que es algo esencial", tras la decisión de no celebrar Plenos esta semana por el positivo del secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith.