Casado emplaza a Sánchez a explicar el "pacto" con Bildu: "Está dejando muy claro con quién quiere ser investido"

El líder del PP, Pablo Casado, ha considerado "muy grave" el acuerdo alcanzado sobre la composición de la Mesa del Parlamento de Navarra entre PSN y Geora Bai que ha permitido la entrada de EH Bildu en la misma y ha emplazado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a ofrecer explicaciones por "pactar" con Bildu. Además, ha dicho que, tras lo ocurrido en la Comunidad Foral, el candidato socialista está "dejando muy claro con quién quiere ser investido".

"Quiero mandar un mensaje muy claro a Pedro Sánchez. No se puede estar con Bildu, los proetarras y al mismo tiempo pedir que se abstenga el Partido Popular. Porque somos completamente incompatibles", ha subrayado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de líderes populares europeos previa a la cumbre europea en Bruselas.

Casado ha recalcado que en el PP están "muy preocupados con la situación en Navarra" y ha considerado "indignante" que el mismo día que se celebraba el 32 aniversario del atentado del Hipercor el Partido Socialista navarro "facilite la entrada en la Mesa del Parlamento de Navarra de los herederos de ETA, que aún no han condenado los 800 crímenes de la banda terrorista".

"Pedro Sánchez está ya dejando muy claro con quién quiere ser investido", ha denunciado, tras recalcar que en el PP han sido "generosos" recordando que "como integrante de Navarra Suma, el Partido Popular no pondría ningún inconveniente en que los diputados de UPN pudieran apoyar o abstenerse en la investidura de Sánchez" y "lo mismo en relación a Coalición Canaria" si llegaban a un acuerdo de gobierno en el archipiélago canario.

"A TIEMPO DE PERMITIR" QUE GOBIERNE 'NAVARRA SUMA'

El líder de los 'populares' ha emplazado al jefe del Ejecutivo en funciones a que "dé explicaciones" y ha insistido en que "aún está a tiempo de permitir que Navarra Suma gobierne en esta comunidad foral".

Preguntado si el PP se abstendría para facilitar la investidura de Sánchez si Ferraz cierra la puerta a ningún acuerdo con Bildu, Casado ha insistido en que "es incompatible" que su partido se abstenga "con un candidato que acaba de pactar con Bildu".

"Al final se está planteando que en una comunidad autónoma, el Partido Socialista gobierno gracias a los sucesores de Batasuna, aquellos que aún no han condenado los 800 asesinatos de la banda terrorista ETA y eso hace incompatible cualquier abstención", ha recalcado, tras dejar claro que Navarra es "el eje de operaciones del independentismo" y "del anexionismo por parte de los nacionalistas del País Vasco".

"O se está con los demócratas, los constitucionalistas, que condenan la violencia etarra o se pacta con aquellos que intentan blanquearla y que no renuncian a su historial criminal", ha remachado.

El líder de los 'populares' ha lamentado que Sánchez "ha abandonado esa línea de pactar con regionalistas para volver a llegar a acuerdos con Esquerra Republicana o Bildu" para "ser investido presidente del Gobierno" a través de su abstención y también ha considerado "inaceptable" los pactos del PSC en Badalona o Casteldefells "con los independentistas catalanes y pretender que el Partido Popular facilite que sigas en el gobierno".

IMPEDIR QUE JUNQUERAS NO SEA EURODIPUTADO

En este contexto de las negociaciones para la investidura, en el que "se empieza a hablar de que ERC, a lo mejor tiene que tener un papel importante", el líder del PP ha pedido a Sánchez que "a aquellos presos de Esquerra Republicana que también se presentaron a las elecciones europeas no les facilite su pretensión de poder adquirir la condición plena de eurodiputados", en alusión a Oriol Junqueras.

Así, Casado ha confiado en que su mensaje de "no te preocupes que le dijo a Oriol Junqueras" no lleve a que "el Gobierno no hace todo lo posible para evitar que Junqueras, como intentó Puigdemont" sea eurodiputado.

Casado ha avanzado que agradecerá al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que haya "puesto orden" para impedir el intento del expresidente catalán y del exconsejero Toni Comín de "instrumentalizar las instituciones comunitarias para hacer eco de sus pretensiones" al negarles la acreditación provisional de eurodiputado, pretensiones que, ha asegurado, "son vistas con más extrañeza y con más distancia por parte de todos" los socios europeos.