Casado acusa a Sánchez de fracturar sociedad y avisa contra ceder a chantajes

El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha acusado hoy al presidente Pedro Sánchez de legislar "para fracturar la sociedad" española y generar asimetrías, y ha advertido al respecto de que no puede haber acercamiento de presos catalanes ni vascos "ni cesión al chantaje independentista". Pablo Casado ha hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas en la capital tinerfeña, en las que indicó que sintió "vergüenza" al ver "el espectáculo" que dieron las autoridades de la Generalitat frente a Felipe VI en su visita para entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona. Casado sostuvo que el jefe del Estado no merece el tratamiento que le dieron las autoridades catalanas y afirmó que si él hubiera sido el presidente del Gobierno "no hubiera tolerado jamás" que el Rey sufriera una actuación así. "No se estaba ofendiendo al jefe del Estado sino a todos los españoles representados por la Casa Real, que no por un Gobierno de golpistas, de personas que no han respetado la ley y con las que no hay que tener diálogo fuera de la legalidad ni caben distensiones, como dice Sánchez, sino mucha disensión", opinó. El líder popular abogó por una política de firmeza en Cataluña apoyada no sólo en la actuación judicial sino en la administrativa, en la que no entra una reforma constitucional, pues si hubiera que modificar la Constitución "sería para reforzarla, para centralizar las competencias". Precisamente señaló que lo que hay que hacer es "aplicar" esas competencias y ejercer "control" sobre ellas como permite la ley, de manera que se inspeccione si hay adoctrinamiento en colegios, si algún plan escolar impide estudiar en español o si hay amenazas a hijos de guardias civiles. No hace falta revisar el traspaso de competencias sino cumplirlas, continuó Pablo Casado, quien rechazó una reforma constitucional "para centrifugar más España y dar contraprestaciones a los golpistas que apoyaron la moción de censura". Reiteró que en su opinión, Pedro Sánchez se está convirtiendo "en Zapatero dos" y genera asimetrías entre los distintos territorios, por lo que advirtió de que no hay españoles de primera y de segunda y no puede el Gobierno socialistas dar más cesiones a Cataluña y País Vasco en detrimento de Canarias y del resto de comunidades autónomas.