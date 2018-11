Casado cree que Sánchez no puede seguir de presidente si es "tan indigno" para "permitir que escupan a su ministro"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que Pedro Sánchez "no puede permanecer ni un día más en la Presidencia" del Gobierno si es "tan indigno" como para "permitir que escupan a su ministro" de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, "con tal de permanecer unos días más en La Moncloa".

Así lo ha trasladado durante su intervención en un acto con mayores en Almería, donde se ha cuestionado si el país "merece que su Gobierno sea rehén de aquellos que quieren destruirla" después de que reclamara explicaciones sobre la destitución del abogado del Estado Edmundo Bal, responsable de la acusación en la investigación contra los dirigentes independentistas catalanes que se encuentran en prisión preventiva por la celebración de referéndum ilegal del 1 de octubre.

"¿Pueden explicarlo o nos enteraremos dentro de dos meses quién ha pedido cesar al abogado del Estado que estaba llevando toda la defensa de España frente al golpe de Estado de los independentistas de Cataluña?", ha reclamado Casado, quien ha urgido al Gobierno que aclare esta decisión "antes de que nos acabemos enterando a través de un vis a vis en una cárcel de Granollers".

CRITICA QUE SE ACUSE AL PP DE "CRISPAR"

Casado ha asegurado que él "jamás" permitiría que "un impresentable como el señor Rufián" acudiera a "insultar" a los diputados "por una cuestión de dignidad" y de "normalidad democrática", al tiempo que ha afeado que se acuse al PP de "crispar" el ambiente parlamentario con asuntos en los que "el tiempo me ha dado la razón".

"Que esta gentuza venga al Congreso a insultar y el Gobierno lo acepte y no haga nada es la constatación de que tenemos un Gobierno indigno que depende de los independentistas para sobrevivir y no se puede tolerar", ha añadido el líder del PP.

"No somos cabezas de turco, no tenemos la culpa de que les escupan, les escupen porque no son fiables ni para los independentistas, y yo censuro ese escupitajo", ha abundado el presidente de los populares, quien ha ofrecido su partido a los "socialistas avergonzados" por la "indignidad democrática" tras posicionarse "al lado del señor Borrell y de la bancada socialista" ante los hechos sucedidos en el Congreso.