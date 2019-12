Casado acusa a Sánchez de utilizar a los presidentes autonómicos como "comparsa" para tener "bilateralidad" con Torra

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Bruselas en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), Casado ha insistido en que es "triste" que Sánchez con esta ronda que ha organizado Sánchez esté tratando a los presidentes autonómicos como "atrezzo".

Según ha dicho, en esas conversaciones tendrá que explicar a esos presidentes autonómicos cómo va a atender los problemas que afectan a sus comunidades autónomas. Por ejemplo, ha dicho que al presidente andaluz, Juanma Moreno, "le tendrá que explicar qué pasa con los ERE", dado que "aún no ha dado explicaciones" sobre ese "escándalo".

El presidente del PP ha confirmado que el lunes asistirá a la reunión a la que le ha convocado Sánchez y que tendrá lugar en el Congreso a las 9.30 horas. "Yo estaré en la cita como siempre he hecho. Siempre que me ha llamado he acudido", ha manifestado.

