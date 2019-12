Casado acusa a Sánchez de usar a los presidentes autonómicos como "comparsa" para tener "bilateralidad" con Torra

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de utilizar a los presidentes autonómicos como "comparsa" para tener una relación de "bilateralidad" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A su entender, "la credibilidad" del secretario general del PSOE es "nula".

Sin embargo, Casado ha señalado que el PP es un "partido responsable" y ha confirmado que el próximo lunes asistirá a la reunión a la que le ha convocado Sánchez y que tendrá lugar en el Congreso a las 9.30 horas.

"Yo estaré en la cita como siempre he hecho. Siempre que me ha llamado he acudido", ha manifestado el líder del PP en declaraciones a los periodistas, antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Bruselas, antes del Consejo Europeo.

CONTACTOS PARA "VESTIR ALGO QUE SIGUE QUEDANDO AL DESNUDO"

Casado ha dicho que le produce "vergüenza ajena" que Sánchez intente "convertir en comparsas" a los presidentes autonómicos para "vestir algo que sigue quedando al desnudo" como es, a su juicio, "recuperar una bilateralidad" con Torra. "Es triste, pero sobre todo muy poco respetuoso con los presidentes autonómicos a los que les está tratando como atrezzo", ha enfatizado.

Eso sí, ha señalado que después de un año de "apagón y desprecio" a los presidentes del PP, Sánchez debe aprovechar esas conversaciones para dar respuesta a sus demandas y atender a los problemas que afectan a sus comunidades.

En este punto, ha subrayado que el presidente de Murcia, Fernando López, ha escrito 11 cartas a Sánchez sin recibir respuesta, al tiempo que ha destacado que al presidente andaluz, Juanma Moreno, "le tendrá que explicar qué pasa con los ERE", dado que "aún no ha dado explicaciones" sobre ese "escándalo de corrupción.

ESPERA LAS CRÍTICAS DE LOS 'BARONES' DEL PSOE

En el caso de los 'barones' territoriales del PSOE ha preguntado si en esos contactos con Sánchez rechazarán la denominación de "conflicto político" y "las ocho naciones" que plantea el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Es más, ha dicho que espera que presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le traslade en persona el mismo mensaje que dijo en público acerca de que no quería "vaselina" como regalo de Reyes.

Aunque se prevén que los contactos con los presidentes autonómicos sean telefónicos, Casado ha cargado contra la posibilidad de que Torra acuda a Moncloa. "No quiero volver a ver el escarnio de ver entrando a un señor en La Moncloa con un lazo amarillo en la solapa. Sánchez no puede permitir que alguien entre con un emblema que insulta a la democracia española", ha resaltado.

El líder de los 'populares' ha calificado a Torra de "títere de Puigdemont" y ha asegurado que éste ya dicho que va exigir a Sánchez bilateralidad y otras cuestiones que el presidente del Gobierno ya "aceptó en Pedralbes".

"SÁNCHEZ TIENE ALTERNATIVAS"

Si anoche ya dijo, tras verse con el Rey, que el PSOE y Podemos pueden explorar acuerdos con Ciudadanos y Navarra Suma para que la investidura no dependa de los independentistas, este jueves ha vuelto a insistir en esa idea.

"Sánchez tiene alternativas y si elige a ERC es porque quiere", ha afirmado, para añadir que no debe seguir "mareando la perdiz". A su entender, la "responsabilidad exclusiva de lo que pase a partir de ahora es de Pedro Sánchez".

Casado ha asegurado que le "sorprende" que Sánchez insista en que el PP tiene ahora responsabilidad en la investidura e intente "blanquear" a ERC, formación con la que ya gobierna en muchas instituciones catalanas, según ha recordado.

"Por mucho que esté jugando al engaño se le ha caído la careta. Sánchez quiere esto y lo ha elegido a las pocas horas de que se cerraran las urnas. Y ahora pase lo que pase, él es el responsable", ha recalcado.

Tras afirmar que la "credibilidad de Sánchez es nula", Casado ha reiterado que el PP hará una oposición "firme" para que ningún partido independentista "mediatice la política y el futuro de España".