Casado: Sánchez por fin reconoce lo que quiere, repetición de elecciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha señalado este sábado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "por fin reconoce" que quiere la repetición de elecciones, en alusión a las declaraciones en las que este ha aludido al "riesgo cierto" de tener que volver a las urnas.

En el acto de apertura del curso político del PP de Galicia, Casado ha indicado que "el riesgo cierto para España es Pedro Sánchez", quien "quiere ir a elecciones para acabar la jugada" de gobernar en funciones "sin hacer nada de lo que se le pide a un presidente".

Ha abundado en que ese "riesgo" al que alude Sánchez responde a que "a lo mejor" el PSOE acabaría arañando "unos escaños más", y ha concedido que al PP "le vendría bien" una repetición electoral, porque a estas alturas, ha dicho, "nadie duda" de que el partido "ha crecido" en los últimos meses.

Sin embargo, cree que sería "una enorme irresponsabilidad" volver a citar a las urnas a los españoles, que están "hartos de la política de vuelo raso, de luces cortas, a garrotazos", y de políticos que parecen hablar "en otro idioma" y que son "incapaces de sentarse".

Casado ha admitido que a estas alturas aún no sabe si va a haber nuevas elecciones -"no tengo ni idea", se ha sincerado-, pero ha remarcado que en todo caso no depende del PP y "nadie" los "presiona".

Sea como fuere, haya o no haya elecciones, ha defendido que "el PP está preparado" para tratar de "devolver a España el futuro que el PSOE le ha quitado". "Preocupación, ninguna. Estamos fuertes, unidos. Que nadie haga cábalas en torno al PP", ha zanjado.

Casado ha hecho hincapié en que el PP "no tiene la responsabilidad de formar gobierno" porque "ni siquiera la abstención" de sus diputados "sería suficiente" para desbloquear la gobernabilidad del país.

Ha significado que el PP le ha ofrecido a Sánchez pactos de Estado y que él ha acudido a todas las reuniones a las que lo ha citado, y lo volvería a hacer si lo llama de nuevo.

"No pueden pretender responsabilizarnos de su incompetencia, su sectarismo y de su hoja de ruta", ha aseverado.

Casado ha censurado que Sánchez le esté haciendo "chantaje" a las comunidades autónomas al ligar financiación con el desbloqueo de la legislatura y ha propuesto a los presidentes autonómicos socialistas que unan su fuerza a los del PP para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para poner fin a esta "irresponsabilidad".

Ha incidido en que la situación de provisionalidad está afectando a la economía y ha añadido que si no se acometen reformas y se recurre a "malas políticas" los inversores acaban "desconfiando", "los autónomos lo pasan peor y los asalariados pueden perder su empleo".

También ha dicho que le empieza a preocupar "la fractura" que empieza a haber en España tanto entre territorios como entre generaciones, así como "entre los que tienen empleo y los que llegan a fin de mes, y los que no".

Casado ha aprovechado su presencia en la apertura del curso político del PP gallego en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade, ante unas 500 personas, para pedirle a Alberto Núñez Feijóo, al que ha calificado de "ejemplo" para el PP, que se vuelva a presentar a las elecciones autonómicas del próximo año: "Te necesitamos, cuando decidas, con quien decidas...".

Feijóo, por su parte, ha asegurado que "la suma en Galicia es el PP" y ha reclamado "no dividir más lo que ya estaba unido", en una clara alusión a la propuesta de Casado de crear la coalición España Suma junto a Ciudadanos y Vox.

Nuñez Feijóo ha apelado a la "responsabilidad" de convertir al PP en el "gran partido de centroderecha, de centroliberal y de centro reformista que siempre ha sido".

"Si dividimos lo que estaba unido nunca seremos la alternativa a la izquierda, al populismo, al nacionalismo y al independentismo", ha señalado el presidente de la Xunta.

El líder del PP gallego ha recordado que su partido ha logrado en Galicia "parar" al nacionalismo y "no admitir" los populismos, algo que "no han logrado en otras partes de España", y que los populares gallegos, ha avanzado, van "a seguir haciéndolo".