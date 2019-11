Casado avisa a Sánchez que será responsable si los catalanes no pueden votar con normalidad: "Está siendo cómplice

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha avisado este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que será "responsable" si los ciudadanos no pueden votar "con normalidad" en las elecciones del 10 de noviembre ante las pretensiones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y 'Tsunami Democrático' de boicotear la jornada de reflexión y el día de las votaciones. A su entender, el candidato socialista está "siendo cómplice de esta situación" por su pasividad en Cataluña.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, ha señalado que le "preocupan muchísimo" las informaciones que se están publicando acerca de que los CDR "tenían comunicación telefónica" con el expresidente catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, y que "pretendían encerrarse en el Parlament para declarar la independencia". "Estos son los señores con los que Sánchez el lunes me dijo que no renuncia a pactar. Y esto es una cosa insólita", ha recalcado.

Además, ha asegurado que se ha sentido "utilizado", dado que Sánchez le llamó para reunirse en el Palacio de la Moncloa porque "claramente quería ganar tiempo", a pesar de que el PP le ofreció su apoyo para actuar ya en Cataluña ante los disturbios que se estaban produciendo por la sentencia del 'procés'. "Era el boxeador sonado que se abraza al rival porque ya no sabe qué hacer", ha apostillado.

A su entender, dado que a Sánchez le iba "mal" en las encuestas en ese momento decidió "ser conservador en su estrategia" y se "puso a la orden" del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y "no contrariar a sus socios de ERC, JxCAT, PNV y Bildu". Por eso, ha dicho que no ha enviado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, un requerimiento -paso previo al artículo 155-- para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y le mantiene al frente del mando de los Mossos al no aplicar la Ley de Seguridad Nacional.

Además, ha recriminado al presidente del Gobierno que ahora, en plena campaña electoral, anunciara durante el debate electoral que recuperará el delito de convocatoria ilegal de referéndum cuando, según ha recalcado, "lo quitó el PSOE". "A mi me daba la risa, por no llorar", ha enfatizado.

Por todo ello, ha avisado que "si no se puede votar el domingo en Cataluña con normalidad, él es el responsable" porque "si hubiera hecho caso al PP ya estaría el Ministerio del Interior mandando sobre las fuerzas policiales de Cataluña" y Torra "removido de su cargo". "Por tanto, él está siendo cómplice de esta situación. Y una persona cómplice de los que están alentando la desobediencia no puede seguir en la presidencia del Gobierno ni un día más", ha aseverado.

"EN JUEGO LA CONTINUIDAD DE ESPAÑA"

El presidente de los 'populares' ha recriminado a Sánchez que el lunes no aclarara en el debate televisivo a cinco si está dispuesto a "pactar" con los independentistas, como hizo en la moción de censura ni diera explicaciones sobre la plurinacionalidad o si cree que en España "hay varias naciones".

Según ha dicho, los españoles se fueron "preocupados" a la cama porque el jefe del Ejecutivo en funciones "miró para abajo y ocultó la mirada". "Calló, es decir, otorgó", ha proclamado. Por todo ello, ha subrayado que Sánchez "ya ha dejado muy claro que su hoja de ruta es otra vez el Gobierno Frankenstein".

Casado ha coincidido con las palabras de la exfundadora de UPyD y exdirigente del PSOE, Rosa Díez, de que en se "juegan la continuidad de España" y el "orden constitucional". "Eso quiere decir que el problema es Sánchez porque hay muchos socialistas que votaron al PP en el 2000 porque encontraron un trabajo y en 2011 porque estaban hartos del proyecto independentista", ha dicho.

En este sentido, ha recalcado que él está intentado ahora hacer un "proyecto transversal" y una "nueva mayoría" en la que tiene que "contar la experiencia" que tiene el Partido Popular sobre todo, ha dicho, porque España "está en una crisis como la copa de un pino".

"Es una crisis grave una vez más y el mayor desafío de la historia de España independentista y creo que el PP es el que mejor puede sacar a España de esta situación porque ya lo hizo creando siente millones de empleos en las crisis de González y Zapatero y parando a Ibarretxe y Puigdemont", ha enfatizado, para presumir del "equipo" que lleva en sus listas electorales.