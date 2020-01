Casado reitera que Sánchez no debe reunirse con Torra porque no es presidente

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido hoy en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe suspender la reunión que tiene prevista con Quim Torra porque tras confirmar el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central (JEC) que pierde su escaño, en su opinión, ya no es el presidente de la Generalitat.

"Ya no puede ser interlocutor válido del Gobierno de España para ninguna reunión, y además el Gobierno no puede permitir que un presidente autonómico esté usurpando las funciones que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no puede ostentar", ha recalcado.

Casado, en unas declaraciones durante su visita a la feria internacional de Turismo FITUR, ha advertido de que si Sánchez "no acata" la sentencia del Supremo por la que despoja a Torra de su condición de diputado, él mismo estaría incurriendo "en una desobediencia" a una sentencia del Alto Tribunal.

El dirigente del PP entiende que al perder su escaño en el Parlament, Torra ya no puede ser presidente de la Generalitat, puesto que el Estatut de Autonomía establece que para presidir el Govern hay que ser diputado autonómico; por esta razón "tendría que dejar inmediatamente su cargo", ha recalcado.

Ha recriminado Casado también a Sánchez su idea de rebajar las penas por el delito de sedición mediante una reforma del Código Penal, algo que podría beneficiar a los independentistas presos condenados por el "procés", y ha negado que las medidas pueda justificarse para armonizar las penas a otros países europeos.

"Los socios de investidura le están haciendo pagar demasiado caros sus votos", ha concluido el líder del Partido Popular.