Casado avisa a Sánchez de que el "tigre" soberanista puede acabar devorándolo

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que comete un error si piensa que va a colmar alguna vez el "ansia de poder y de romper España" del "tigre del nacionalismo" que le puede acabar "devorando".

En un encuentro con empresarios en el Gran Casino del Sardinero, en Santander, acompañado de la candidata del PP al Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho esta reflexión, tras rechazar el independentismo catalán en el Parlament la designación de Miquel Iceta como senador para poder presidir el Senado.

"A veces piden tanto, son tan insaciables que ni siquiera Sánchez puede colmar sus ansias de poder, de romper España", ha afirmado Casado, quien ha señalado que para designar a un senador autonómico piden "ni más ni menos que liberar a los políticos presos".

Ha insistido en que "no se puede cabalgar un tigre, el del nacionalismo porque no se va a volver vegetariano" y no caben los intentos de dialogar o apaciguar ante sus "fauces".

Por eso, ha asegurado que Sánchez cometerá un "inmenso error" si piensa basar su gobernabilidad en los partidos independentistas, como ERC y PDeCAT.

También se ha vuelto a referir a la detención del dirigente de ETA Josu Ternera en Francia para reclamar a Sánchez que no tenga "tentación" de apoyarse en partidos como Bildu.

"Espero que se le quite de la cabeza, después de ver que alguien que ha dirigido ese entramado político y también armado de la banda terrorista ahora mismo va a tener que responder de sus crímenes" ha concluido, porque ni los abertzales ni los batasunos pueden tener "ningún papel" en el futuro de España.

En su intervención, el mensaje económico a los empresarios se ha centrado en alertar de una posible recesión económica con el Gobierno socialista desgranando cifras "objetivas" como que en el último trimestre con el PP se crearon 463.000 empleos y con el PSOE se ha "destruido" en el mismo período un total de 93.000.

El presidente de los populares ha destacado que esta y otras cifras son muestra no de una mera desaceleración del ciclo económico, sino de una "ralentización preocupante" de la economía.