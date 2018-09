Casado defiende a Viktor Orbán y le agradece su apoyo frente al independentismo catalán

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha agradecido este miércoles al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el apoyo de su país al Gobierno español ante el independentismo catalán y se mostró contrario a expulsar a su formación política, Fidesz, del Partido Popular Europeo.



"El grupo parlamentario popular europeo tiene muy presente que Hungría, cuando España ha solicitado apoyo a la hora de encarar el proceso independentista, siempre ha estado con España", declaró el político español a su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra hoy en la ciudad austríaca de Salzburgo.



El pasado 12 de septiembre, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea y sancionar a Hungría, al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de derecho. Sin embargo, tres eurodiputados populares españoles votaron contra esa decisión y el resto de la delegación conservadora de España se abstuvo o no participó en la votación.



Casado afirmó hoy que desde la dirección del PP no se dieron órdenes a sus parlamentarios, al tiempo que mostró su oposición a que el Partido Popular Europeo expulse de sus filas a la formación de Orbán.



Asimismo, consideró que la Eurocámara no tiene competencia para analizar la situación de los derechos fundamentales en un Estado miembro. "Nosotros lo que hemos dicho es que el Parlamento Europeo no es el órgano competente para hacer eso y, por eso, nos hemos abstenido", comentó.



El presidente de los populares se refirió, además, a la ponente del informe que solicitó la aplicación del artículo 7 a Hungría, la eurodiputada holandesa de Los Verdes Judith Sargentini, amiga del exconseller catalán de Asuntos Exteriores Raül Romeva, en prisión por su participación en el proceso independentista. Durante una rueda de prensa en la Eurocámara la semana pasada, Sargentini aseguró que hay "presos políticos" en la Unión Europea y reconoció que hay más países en el club comunitario que necesitan "una investigación seria".



Casado criticó que una eurodiputada "pueda decir lo que tiene que hacer España" en casos como el proceso secesionista. "Ya sabemos nosotros sin que nos lo diga ninguna eurodiputada ni ningún tribunal belga ni ningún tribunal alemán lo que tenemos que hacer, que es respetar las sentencias del Tribunal Supremo y, en este caso, que se facilite la instrucción de ese caso a través de la euroorden de aquellos delincuentes que se han ido de España", dijo. Añadió que, junto con Hungría, también hay "dudas" sobre los primeros ministros socialdemócratas de Malta y Eslovaquia, donde en los últimos meses se han producido asesinatos de periodistas.

Igualmente se refirió a la primera ministra rumana, también socialista y cuya formación política se ha visto afectada por casos de corrupción. "Lo que pasa es que como son del partido socialista, parece que no se tiene en cuenta en la prensa nacional que allí hay también conculcación de la labor de los periodistas y casos bastante escabrosos respecto a la libertad de expresión sin resolver", apuntó.

Así, indicó que el PP defiende la libertad y la democracia pero está "en contra de los dobles raseros que solo centran la atención cuando un partido de centro derecha hace algo mal y no cuando otros partidos de izquierda lo hacen".