Casado no aclara si está dispuesto a negociar con Vox la Mesa del Congreso e insiste en que no hará cordones sanitarios

"Lo que he dicho es que no vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox. A mi lo me gustaría es que las preguntas fueran si el PSOE va a tejer cordones sanitarios con ERC, con Bildu o con JxCAT", ha asegurado Casado.

VOX ES CONSTITUCIONALISTA, NO COMO BILDU

El líder 'popular' ha admitido que tiene "muchísimas discrepancias" con Vox, como también las tiene con Podemos, y ha reiterado que no van a "hacer cordones sanitarios" al partido de Abascal. "El cordón sanitario, frente a aquellos que intentan blanquear el terrorismo y aquellos que quieren romper la nación española", ha dicho.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras recoger su credencial de diputado, al ser preguntado si el PP está dispuesto a prestarle diputados a Vox para contar con representación en la Mesa, si ha tenido algún contacto con Abascal y si es partidario de que Ciudadanos también forme parte del órgano rector de la Cámara.

