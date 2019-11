Casado no aclara si está dispuesto a negociar con Vox la Mesa del Congreso y dice que no hará cordones sanitarios

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no ha aclarado si está dispuesto a negociar con Vox la Mesa del Congreso, que se constituirá el próximo 3 de diciembre, y se ha limitado a reiterar que no hará "cordones sanitarios" al partido de Santiago Abascal.

Tras denunciar el silencio estas dos semanas del líder socialista Pedro Sánchez ante las negociaciones de investidura con ERC y la sentencia de los ERE, ha señalado que se está "desenfocando la realidad" al poner el foco en la posición del PP en este asunto.

"Lo que he dicho es que no vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox. A mi lo me gustaría es que las preguntas fueran si el PSOE va a tejer cordones sanitarios con ERC, con Bildu o con JxCAT", ha asegurado Casado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras recoger su credencial de diputado, al ser preguntado si el PP está dispuesto a prestarle diputados a Vox para contar con representación en la Mesa, si ha tenido algún contacto con Abascal y si es partidario de que Ciudadanos también forme parte del órgano rector de la Cámara.

VOX ES CONSTITUCIONALISTA, NO COMO BILDU

El líder 'popular' ha admitido que tiene "muchísimas discrepancias" con Vox, como también las tiene con Podemos, y ha reiterado que no van a "hacer cordones sanitarios" al partido de Abascal.

"El cordón sanitario, frente a aquellos que intentan blanquear el terrorismo y aquellos que quieren romper la nación española", ha manifestado el líder del PP al ser preguntado varias veces por este asunto, dado que faltan cuatro días para que se constituyan las cámaras.

Casado ha afirmado además que los "cordones sanitarios" son los que realizan "todos los días" al PP. "Espero que les pregunten a un diputado socialista qué opine que se estuviera negociando los presupuestos de Navarra con Bildu, los herederos de Batasuna, el partido que legitima el asesinato de 800 personas en España y que no ha perdido perdón a las miles de personas que ha tenido que abandonar su hogar", ha apostillado.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO

Asimismo, ha recalcado que el PSOE se reúne este jueves con los partidos que están "condenados por sedición por el Tribunal Supremo" mientras que al PP no le ha "devuelto la llamada" el jefe del Ejecutivo en funciones, al que telefoneó la misma noche electoral.

Es más, ha subrayado que "ni siquiera" el PSOE les ha planteado la posibilidad de que la presidencia del Congreso recaiga en el PP "tal y como recayó en Paxti López sin ser la fuerza más votada hace dos legislaturas".

"El cordón sanitario nos lo están practicando a nosotros", ha reiterado, para denunciar que Sánchez no esté "dando la cara" sobre qué está "haciendo con España" en sus negociaciones con ERC. Según ha dicho, al PP se le ha perdido "un poco el respeto" y no lo va a "tolerar".