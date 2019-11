Casado ataca a Vox y contrapone la experiencia del PP frente a los que solo buscan parecer "más duros" con Cataluña

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha recalcado este jueves que solo el Partido Popular puede desalojar al socialista Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y cuenta con experiencia para afrontar la crisis económica y territorial de España. En el caso concreto de Cataluña, ha aludido a Vox -sin citarlo en ningún momento-- al asegurar que hay partidos que creen que la política de Estado es "la política de barra de bar" y "entonces dicen cosas que se les ocurren para ver quién es más duro".

"Para poner orden en Cataluña hay que haber puesto ya orden en Cataluña. Y el PP disolvió el Gobierno de Puigdemont y paró el 'plan Ibarretxe'. Por tanto, nuestro partido ya sabe cómo enfrentarse a los separatistas sin que nos tiemblen las piernas, pero sobre todo aplicando en el momento adecuado y con la firmeza necesaria la legalidad en vigor", ha proclamado.

Así se ha pronunciado Casado en un mitin de campaña de la coalición electoral PP-Foro en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ante un millar de asistentes, entre los que figuraba el fundador de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, con el que se ha fundido en un abrazo al término del acto. Como en otras visitas a esta comunidad, ha apelado a la Reconquista para asegurar que, desde el Principado, el PP va a "reconquistar el futuro de España".

CRÍTICAS A Cs POR SU "EGOÍSMO" Y "ELECTORALISMO"

Tras poner en valor la coalición Foro-PP, Casado ha recriminado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que diera un "portazo" al Partido Popular para concurrir juntos a las generales en la coalición España Suma y ha recalcado que es "necesario unirse" para aglutinar el voto. Sin embargo, ha lamentado que haya partidos que están en el "egoísmo, el partidismo, el electoralismo y el cortoplacismo", convirtiendo la política "no en un arte de hacer lo posible" sino en "una política de vuelo raso y luces cortas".

Dicho esto, ha apelado al voto "urgente, necesario y unido" en torno al PP en estas elecciones y ha alertado de las consecuencias de la fragmentación del espacio de centro-derecha que se produjo en las anteriores elecciones. "En abril, con los mismos votos, la izquierda sacó más escaños. Y si no queremos repetir lo que ocurrió en abril no hay que votar lo que se votó en abril", ha demandado.

Una vez más ha resaltado que solo el PP puede "ganar" al PSOE y ha destacado que Sánchez está "buscando y alentando esa fragmentación" en el espacio de centro-derecha para seguir en La Moncloa. Además, ha señalado que si se opta por otros partidos, como Unidas Podemos o Ciudadanos, ese voto al final acabará beneficiando a los socialistas en una investidura.

CATALUÑA Y ECONOMÍA

Como ya hizo esta mañana en Santander, Casado ha afirmado que Sánchez "fue incapaz" de aclarar en el debate a cinco de la Academia de Televisión si va a "volver a pactar con los separatistas". "Hay silencios atronadores. Quien calla otorga. Dejó muy claro que quiere volver a pactar con Junqueras, con Puigdemont y con quien haga falta con tal de seguir en la Moncloa", ha manifestado.

Además, ha denunciado las agresiones que se produjeron en Barcelona este lunes coincidiendo con la entrega de los Premios Princesa de Girona, con un "jefe del Estado sitiado por los violentos" y "bunkerizado", y lo ha achacado a la "incompetencia" del Gobierno del PSOE para "asegurar el orden público en Cataluña". Por eso, ha defendido aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional con el fin de coordinar todas las Fuerzas de Seguridad y retirar la competencia sobre los Mossos a Quim Torra.

En este punto, ha subrayado que el PP es "partido de Estado y de Gobierno" frente a los que creen que la política de Estado "es la política de barra de bar" y que "esto es como el que está viendo el fútbol en el sofá y discute la alineación del entrenador", apostando entonces por "decir cosas que se le ocurren para ver quién es más duro o no".

Casado ha afirmado que solo el PP sabe cómo enfrentarse a los separatistas con la firmeza necesaria y la legalidad, al tiempo que ha recalcado que "solo los grandes toreros llevan cornadas en su cuerpo" mientras que "los novilleros salen de rositas". "Desde la barrera no vale opinar, hay que salir a torear y hay que salir a poner orden", ha apostillado, un día después del debate a cinco organizado por la Academia de Televisión en el que Abascal expuso algunas de sus propuestas más duras como suspender la autonomía de Cataluña o detener inmediatamente al presidente de la Generalitat.

TRAS LAS CIFRAS DEL PARO: "ESPAÑA NO VA BIEN"

En clave económica, ha señalado que el aumento del paro en 98.000 personas en octubre evidencia que ya hay una crisis y ha añadido que el jefe del Ejecutivo en funciones está "haciendo lo mismo que hizo Zapatero, negar las cifras y la evidencia". "A Sánchez le da igual lo que pase con los parados en España", ha aseverado, para añadir que el PP sí tiene experiencia de gestión y equipo para afrontar las crisis económicas como hicieron José María Aznar y Mariano Rajoy.

Además, ha dicho que Sánchez quería hacer el debate electoral antes de este martes para "ocultar que hoy hay 100.000 españoles más en el paro". "¡Qué desfachatez, un gobierno que miente, que oculta, que tapa!", ha lamentado, para añadir que además el empleo es ahora "más precario".

Tras asegurar que el 10 de noviembre hay una "oportunidad de cambiar ya las cosas" antes de que sea "tarde", ha advertido de que España "no aguanta" una crisis económica más con un Gobierno socialista al frente y que el país "no está para bromas". "Hay que botarles del Gobierno, con b, para que la crisis no vuelva a causar estragos", ha concluido.