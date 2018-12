Casado no cierra la puerta a que Vox entre en un gobierno del PP en Andalucía

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que será Vox el que decida si adopta un "papel pasivo" en Andalucía, facilitando la investidura de Juanma Moreno con su abstención, o "activo" a la hora de participar incluso de un pacto de Gobierno y "de la línea del programa electoral" de su partido.

En una entrevista en RNE, Casado ha explicado que hablará primero con Cs y después con Vox para negociar un acuerdo de investidura, de legislatura o de gobierno, teniendo en cuenta que "la posición de partida innegociable es que Juanma Moreno sea el presidente" y el PP lidere el cambio en Andalucía.

Lo importante, ha subrayado, es que el PP pueda "desplegar" su programa electoral como han hecho en algunas comunidades, apoyados por Cs.

Eso sí, el que apoya a un partido "tiene que tener muy claro la hoja de ruta de ese partido. No vale decir a los cuatro años me he equivocado".