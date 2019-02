Casado sobre Vox: "Quien quiera imitarnos, bienvenido sea, pero el PP es el partido original"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el Partido Popular "debe liderar la alternativa" a Pedro Sánchez en las elecciones generales y ha pedido el voto útil al PP para impedir que la división del espacio de centro-derecha beneficie al final en el reparto de escaños a PSOE y Podemos. En este punto, ha presentado al PP como el "partido original" frente a Vox, una formación que, según ha dicho, no tiene experiencia de gestión.

"Quien quiera imitarnos, bienvenido sea, pero el PP es el partido original, es el que tiene 40 años de trayectoria creando empleo, siendo una referencia internacional, subiendo las pensiones, apostando por la igualdad real entre hombres y mujeres", ha enfatizado, Casado en una entrevista en TVE que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que el "multipartidismo" no da "más estabilidad", ha apelado a un "voto fuerte" al PP en las urnas el 28 de abril para que lidere el centro-derecha porque su formación, ha dicho, puede pactar con Vox y Cs como ha hecho en Andalucía y tiene experiencia de gestión. De hecho, ha subrayado que cuando "ha gobernado el Partido Popular a los españoles les ha ido bien", sobre todo en materia económica.

"EL PP SALE A GANAR Y NO A EMPATAR"

Casado ha afirmado que el PP sale a ganar el 28 de abril, "no a empatar". Preguntado si está dispuesto a un pacto tripartito con Cs y Vox, ha insistido en que no contempla "otra opción que no sea ganar las elecciones" generales y ha recordado que en la concentración de la Plaza de Colón del pasado 10 de febrero los españoles dijeron "hasta aquí hemos llegado".

"Los que se manifestaron juntos en Colón lo que quieren es que vayamos a las urnas juntos. No tiene sentido que pidamos que haya elecciones todos a la vez y luego que haya dispersión de voto en la urna que hagan que los restos en las provincias pequeñas, como Ávila, acabe en manos del PSOE o de Podemos", ha recalcado.

En este sentido, ha subrayado que el PP debe "liderar la alternativa a Pedro Sánchez" y ha añadido que quiere "creerse" la promesa de Albert Rivera de que no va a pactar con el PSOE tras las generales, algo que, según ha dicho, también dijo en 2015 y luego no cumplió. En su opinión, el PP es la "alternativa a esa especie de frente popular" de Sánchez con "comunistas, independentistas y batasunos".

"LOS PARTIDOS NUEVOS", SIN EXPERIENCIA DE GESTIÓN

Casado ha señalado que "los partido nuevos" no tienen experiencia de gestión y "piden cosas que son imposibles" como "suprimir autonomías" en el caso del partido de Santiago Abascal. Sin embargo, ha dicho que eso no cierra la puerta a que no puedan pactar con ellos porque son iniciativas que "no han llevado a cabo". "Hay que medir la inconstitucionalidad de los partidos en su actuación", ha afirmado, para recalcar que si algún partido se "escape de la Constitución" estará en contra de un acuerdo.

Después de que haya anunciado que hará una campaña en positivo, ha justificado sus declaraciones tildando a Pedro Sánchez de "traidor" y "felón" alegando que no se habían producido unos momentos "tan graves" en España desde el golpe de Estado del 23-F al intentar el Gobierno socialista "vender" España por mantenerse en el Palacio de la Moncloa cuando su "obligación" es defender la nación.

LISTAS ELECTORALES

Casado no ha querido dar pistas sobre las listas electorales y, a la pregunta de si aprovechará para moldear un PP a su gusto al hacer las candidaturas, ha señalado que su gusto "es lo de menos" porque lo que deben hacer es "moldear un partido ganador". En el caso concreto de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, afectado por las informaciones relativas a la llamada 'operación Kitchen', ha señalado que es senador por designación autonómica y que esa decisión corresponde al Parlamento de Castilla y León.

Además, ha indicado que ha contado con los exministros del PP tras el congreso del partido y ha añadido que eso es "compatible con fichar gente nueva". A su entender, las listas del partido a las generales "tienen que ser mezcla entre renovación y experiencia".

PIDE UN CARA A CARA CON SÁNCHEZ

Asimismo, Casado ha asegurado que los españoles quieren ver un cara a cara entre él y el jefe del Ejecutivo porque son "los dos candidatos que pueden ser presidentes del Gobierno". Además, ha dicho que en toda la historia democrática de España" siempre ha habido cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, "como pasa en todos los países del mundo desarrollado".

"Creo que, independientemente de que luego haya otros formatos en otras cadenas, los españoles quieren ver un cara a cara con los dos candidatos que pueden ser presidentes del Gobierno", ha declarado el líder del PP en la misma entrevista en TVE.

El jefe de campaña del PP y vicesecretario de Organización de su partido, Javier Maroto, ya ha asegurado este lunes que su partido dará "prioridad" a ese debate a dos entre Sánchez y Casado, aunque no rehuirá otros debates con más candidatos que se puedan producir durante la campaña de las generales.