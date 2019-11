Casado se dirige a los indecisos ante la subida de Vox: "Lo más patriótico es votar al PP para sacar a Sánchez"

"Me quiero dirigir a los españoles que están dudando para decirles que solo hay una fórmula para sacar a Sánchez de la Moncloa: no hay nada más patriótico hoy que votar al PP para sacar a Sánchez de la Moncloa. Todo lo demás, le acaba beneficiando", ha asegurado Casado en un acto en el Palacio de Congresos de Zaragoza junto al presidente del PP de Aragón, Luis María Beamomte, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

Tras asegurar que él rechaza la "política de barra de bar" y a los que "quieren ser seleccionador nacional desde el sofá de su casa", ha afirmado que para "resolver una crisis económica y territorial hay que haber gobernado" en España, tener "equipos" que han estado al frente y programas "que se han probado". "No hay que tener ocurrencias, hay que ser sensato y hay que ser fiable", ha proclamado, para apelar al voto útil al PP para "rescatar a España de nuevo de los que quieren romperla y arruinarla como siempre".

Casado ha criticado que Sánchez no contestara sus preguntas en el debate a cinco del pasado lunes, entre ellas si cree que Cataluña es una nación o qué es la plurinacionalidad, y le ha recriminado que "mirara hacia abajo" y "no aguantara la mirada". A su entender, un político "tiene que mirar de frente siempre" y "decir la verdad". "El castillo de naipes de Sánchez se cae, pero él miente y baja la mirada", ha proclamado, para añadir que los españoles no merecen un gobierno que les "mienta". "NOS JUGAMOS EL SER O NO SER DE ESPAÑA"

Ante la situación en Cataluña, el presidente del PP ha afirmado que en estas elecciones se "juegan mucho" como el "ser o no ser de España". "Nos jugamos demasiado, diría incluso que la propia continuidad histórica de nuestra nación. Suena muy grave pero es así", ha afirmado.

En clave económica, ha afirmado que los datos evidencian que España ya está en crisis y ha recalcado que en España "hay 16.000 parados más en total desde que ha llegado Pedro Sánchez". "Una vez más, nos dejan a España fundida", ha manifestado, para añadir que solo el PP sabe "arreglar" la economía como lo hicieron en el pasado José María Aznar y Mariano Rajoy. Además, ha criticado que Sánchez presuma de que va a hacer vicepresidenta económica a Nadia Calviño. "Pero si las dos ministras del paro son Calviño y Montero", ha aseverado.

