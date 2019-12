Casado ataca a Vox por repartir "carnets de patriotismo" mientras deja que Podemos tenga un puesto más en el Congreso

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente contra Vox por repartir "carnets de patriotismo y españolidad" a los demás pero luego "preferir que Podemos tenga un puesto más" en la Mesa del Congreso. A su entender, el partido de Santiago Abascal "se ha equivocado" hoy porque si tanto les "importa España" y quieren "sacar a la izquierda radical" de las instituciones hay que hacerlo "unidos".

Previamente, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al PP de ser el "único responsable de que el comunismo y el separatismo tengan un sitio más" en el órgano rector de la Cámara Baja al darle "inútilmente" sus votos a Ciudadanos.

En una rueda de prensa en el Congreso, al término de la sesión constitutiva, Casado ha defendido su oferta "generosa" para que el centro-derecha tuviera cuatro puestos en la Mesa del Congreso (dos para el PP, uno para Vox y otro para Cs) y ha lamentado que la rechazaran los de Abascal. "El partido que se quejaba de tener un cordón sanitario por la izquierda, tejió un cordón sanitario a Cs", ha dicho.

LA FRAGMENTACIÓN DEL CENTRO-DERECHA ES "LETAL"

Casado ha afirmado que este martes ha quedado claro de nuevo que "la fragmentación del centro y la derecha es letal". "Es el único salvavidas que le queda a Sánchez". Por eso, ha dicho que espera que en las próximas elecciones, sean en unos meses o en unos años, los votantes tengan "muy en cuenta" que no puede volver a pasar lo que ocurrió el 10N o lo que se ha visto en la constitución de la mesa del Congreso.

Además, ha indicado que al PSOE le "conviene" la presencia mediática de Vox en las instituciones para "seguir fragmentando el centro-derecha", mientras que a los de Abascal les interesa "abanderar un victimismo" de los demás partidos contra sus tesis. A su entender, ambos partidos tendrán que ofrecer explicaciones.

Al ser preguntado en qué medida estas negociaciones fallidas para la Mesa pueden erosionar la relación con Vox, Casado ha recalcado que el PP lleva semanas diciendo que no permitiría un "cordón sanitario" a ese partido. "Pero en el día de hoy, creo que se ha equivocado porque no se puede dar carnets de españolidad o patriotismo cuando prefieres que Podemos tenga un puesto en la Mesa a que lo tenga un partido como Cs, que ha estado amenazado no solo en Barcelona sino también en Navarra o el País Vasco", ha enfatizado.

En este sentido, ha avisado a Vox que "si tanto les importa España y quiere "sacar a la izquierda radical del Gobierno que pacta con los independentistas", deben tener "muy claro cómo hacerlo", que es "unidos". A su entender, se trata de actuar con "unidad de criterio y generosidad" y "solo lo ha demostrado hoy el Partido Popular".

VOX, "BENEFICIADO" POR EL PSOE

Preguntado después si ve en peligro los pactos autonómicos después de que Abascal haya dicho que va a "tomar nota" por la actuación del PP en la Mesa, el líder del PP ha preguntado a Vox si ahora quiere pacar con Podemos y el PSOE en Murcia, Madrid o Andalucía, dado que si es así, "es algo que interesará a sus votantes conocer".

Casado ha señalado que Vox se ha "beneficiado de la actitud" del PSOE en campaña y ha agregado que ahora tendrá que dar explicaciones si, en vez de pactar con PP y Cs, "a lo mejor lo que quiere es que el Partido Socialista le siga beneficiando". "El PSOE ha preferido que Vox entre en la Mesa a que entre Cs; y Vox ha preferido que entre Podemos a que entre Ciudadanos", ha apostillado.

Tras asegurar que "hay que saber gobernar España", ha indicado que hay partidos que han demostrado hoy que "carecen de responsabilidad"."Cada uno que tome las decisiones que se quiera, pero desde luego yo he defendido mucho más a Vox que ellos a mí y he defendido mucho más a Cs que ellos a mi porque lo que defiendo en el fondo es España y a los españoles que no merecen este espectáculo y que estemos abriendo una nueva legislatura después del fracaso de la anterior", ha concluido.