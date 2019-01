Casado: "Vox nos ha situado en el centro"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido este lunes que la irrupción de Vox en el escenario político no ha provocado una derechización de los populares sino que ha colocado a su formación en "el centro". Así ha respondido el líder del PP un día después de la Convención Nacional de su partido cuando en una entrevista en Telecinco ha sido preguntado por el viraje de los populares hacia posturas cercanas a la extrema derecha después de que muchos de sus votantes se hayan marchado al partido que preside Santiago Abascal.

"Todo lo contrario, ellos nos han situado en el centro, no solo en el centro ideológico donde llevamos años, sino también en el centro del espectro de partidos, porque somos los únicos capaces de entendernos a izquierda y derecha", ha asegurado el presidente de los populares.

Casado ha criticado tanto a Ciudadanos como a Vox por no mantener un diálogo conjunto, una ruptura que quedó de manifiesto en las negociaciones para formar gobierno en Andalucía: "Los que han roto un espacio electoral en tres partidos lo que no puede ser es que no sean capaces de dialogar. Por eso el PP es la única alternativa frente al PSOE que pacta con los independentistas y los podemitas".

A lo que no ha querido contestar Casado ha sido a la pregunta sobre si considera a Vox un partido de extrema derecha. "Cuando Podemos no tenía representación no opinaba sobre Podemos", ha dicho. "Si lo que propone Vox es lo que hemos firmado en el acuerdo de Andalucía está dentro de la Constitución", ha remarcado, antes de advertir: "Yo prefiero acordar con Ciudadanos y con Vox que lo que hizo Ciudadanos en 2015, que fue pactar con el PSOE y pedir el voto a Podemos".

Preguntado por la corrupción en el PP, Casado ha querido pasar página. "Desde hace meses nadie me pregunta por la corrupción del PP", ha asegurado. En todo caso, ha querido dejar claro que "para el PP no hay ninguna tolerancia con la corrupción", por lo que "si un compañero tiene una conducta que no sea ejemplar ese compañero se tiene que ir".

Respecto a la moción de censura presentada en mayo contra Mariano Rajoy y que hizo a Pedro Sánchez presidente, Casado ha afirmado que "Rajoy no tenía motivos para dimitir" y que la moción ha demostrado que los socialistas "querían el poder por el poder a costa de vender España a los que quieren romperla".