Casado rechaza abstenerse en otra investidura de Sánchez y sigue ofreciendo pactos de Estados

"No apunten a una abstención". "Vamos a seguir tendiendo la mano en pactos de estados", aclaró, pero insistiendo en que no se van a abstener. Asimismo, advirtió que si Pedro Sánchez quiere dar un viraje a su estrategia, lo que tiene que hacer es ir a Navarra y decirle al PSOE de aquella comunidad que no puede pactar, por acción u omisión, con los herederos de Batasuna".

El líder del PP ha criticado la estrategia de Sánchez en el debate de investidura, subrayando que "tendría que haber ido con la negociación ya hecha". "Creemos que tendrán que dar muchas explicaciones porque hay muchos votantes de izquierdas que no entienden cómo no se ha llegado a un acuerdo a nivel nacional que sí han alcanzado en 10 capitales de provincia y que están intentando alcanzar en siete comunidades autónomas", ha indicado.

MURCIA Y MADRID

Por otra parte, ha apelado a que el ejemplo que ha dado la Región de Murcia posibilitando un acuerdo de investidura entre PP, Cs y VOX sirva para que también se llegue a un acuerdo en la Comunidad de Madrid.

El líder del PP, que ha asistido a la votación de investidura del presidente regional Fernando López Miras, ha asegurado que éste a pesar de ser el presidente autonómico "más joven, tiene una vocación política que ya ha demostrado", porque sabe dialogar y pactar "en beneficio de sus paisanos".

Ha recordado que los españoles piden acuerdos y que a pesar de las diferencias entre PP, Cs y VOX había cuestiones en común, algo plasmado en un documento que se ha ratificado este viernes.

Ha defendido que la Región de Murcia "necesitaba un gobierno eficaz para seguir bajando impuestos, garantizar el suministro de agua que permita que un sector tan puntero como es el agroalimentario continúe, para que las familias puedan elegir la educación que quieren para sus hijos y la sanidad, mejorando turismo y reclamando infraestructuras que tanto necesita la Región".

Agradeció al secretario general de su partido, Teodoro García Egea, su papel en la negociación. También a Ciudadanos y Vox, y a sus presidentes, Albert Rivera y Santiago Abascal, que hayan facilitado este pacto. En este sentido, ha defendido que "los españoles piden acuerdos con aquellos con los que los votantes tienen puntos en común". "Ciudadanos, PP y Vox tenemos muchas diferencias pero tenemos cuestiones en común", ha insistido.

Se ha mostrado "optimista" con que este acuerdo se extienda a la Comunidad de Madrid y ha dicho que le consta que tanto Isabel Díaz Ayuso como Ignacio Aguado y Rocío Monasterio "están haciendo una gran labor y estamos intentando llegar a ese acuerdo".