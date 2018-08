Casado cree "absurdo" que Gobierno se preocupe de un muerto de hace 43 años

El presidente del PP, Pablo Casado, ha considerado hoy "absurdo" que el Gobierno esté preocupado por "un muerto de hace 43 años -Francisco Franco- y no se preocupe por la economía, la seguridad, la inmigración, el empleo y el futuro de España", que ha considerado que "es algo para hacérselo mirar".

Casado ha hecho estas declaraciones durante su visita a la bodega institucional del Gobierno de La Rioja y el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, en Logroño.

"Sánchez sigue dando bandazos, todos nos despertamos cada día para ver cuál es el bandazo del día y hoy ha sido sobre el Valle de los Caídos, que ya no va a ser un centro de la memoria y ni siquiera va a cumplir la iniciativa parlamentaria que su grupo y sus socios presentaron hace unos meses", ha recalcado.

Desde Chile, Sánchez ha propuesto que el Valle de los Caídos sea solo un cementerio civil, que, según el líder del PP, se trata de "una tipografía de cementerio que tiene que explicar".

"Este tema es serio porque nos estamos jugando el propio relato democrático de España", ha asegurado, por lo que "el problema no es que Pedro Sánchez esté planteando un conflicto con la familia de Franco".

Para él, el presidente del Gobierno "está planteando un conflicto con su propio partido, está enmendando la plana a Alfonso Guerra y Felipe González porque fueron artífices de una época de reconciliación, de cierre de la peor historia reciente de España y de mirar al futuro".

"¿Qué le va a decir el señor Sánchez a Guerra y a González cuando ellos fueron los que estuvieron de acuerdo en que hubiera una reconciliación, una transición y una concordia?", se ha preguntado.

También ha cuestionado "qué les va a decir Sánchez a los miembros del Partido Comunista, a los que aún viven de la época de Carrillo y a todos los españoles que decidieron que no hubiera amnesia, sino amnistía; que no hubiera olvido, sino reconciliación, y que no hubiera borrón y cuenta nueva, sino aprender de los errores del pasado y mirar hacia el futuro".

"No vamos a entrar en esa trampa; como no pueden legislar y no pueden hacer nada en el Congreso, intentan sacar temas que no interesan a nadie para ver si alguien muerde el anzuelo", ha dicho.

Sobre la propuesta de desacralizar la basílica del Valle de los Caídos, ha sugerido que Patrimonio Nacional salga de la tutela de ese espacio "y a lo mejor se acabarían los problemas".

También ha exigido a Sánchez que, como está en Latinoamérica, "deje de ocuparse de los que murieron hace cuarenta años y se preocupe de los que mueren a día de hoy en Venezuela".

Así, ha dicho que "hasta" el presidente de Chile, Sebastián Piñera, le ha tenido que decir a Sánchez que es "una vergüenza" que, "con la influencia que tiene España en Latinoamérica, haya pasado de puntillas por el drama humanitario de Venezuela y de Nicaragua".

A su juicio, "es tremendo que después de pasar por Chile, con una mala relación con uno de los líderes más democráticos y a favor de los derechos democráticos como Piñera, haya tenido que ir a refugiarse en Evo Morales, que es alguien que está incumpliendo las disposiciones de la Constitución para intentar volver a presentarse a las elecciones".