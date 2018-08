Casado avisa de que no admitirá "cesiones" al independentismo: "Me quiero fiar de la política de Sánchez"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha avisado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que su formación estará "vigilante" y no admitirá ninguna "cesión" ante el independentismo que permita ir avanzando hacia un referéndum de autodeterminación porque en ese caso el Gobierno del PSOE tendrá enfrente "una oposición frontal, firme y sin complejos". De hecho, ha dicho que se quiere "fiar" de la actuación del Gobierno socialista en Cataluña.

"Lo he dicho de una manera elegante. Quiero fiarme por no decir que no me fío", ha advertido Casado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras mantener un encuentro de casi tres horas con el jefe del Ejecutivo, el primero desde que llegó a la Presidencia del PP hace 12 días.

En cuanto a si se mantiene la unidad entre PP y PSOE frente al independentismo o ve posibilidad de que se convoque un referéndum pactado entre Gobierno y Generalitat, el líder del PP ha asegurado que él se quiere "fiar" de que la política de Sánchez va en la línea de colaboración que mantuvieron en el último año y que tuvo su "cénit" en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Pero tendremos que estar expectantes y tener más elementos de juicio porque hoy por hoy lo que conocemos es lo que la Generalitat ha hecho público", ha apostillado.

Casado, que ha calificado de "cordial" este encuentro, ha asegurado que el PP confía en que el Ejecutivo no ceda a "ningún tipo de presión" porque si "no está a la altura y se pliega al chantaje de los independentistas", tendrá "enfrente" al Partido Popular. Ha recalcado que no cabe "ninguna negociación" relativa a la recuperación de estructuras de Estado o sobre la celebración de un referéndum pactado. "A tiempo están de no equivocarse", ha advertido.

En este sentido, ha subrayado que no cabe una política de "apaciguamiento" y que el PP va ser "tremendamente exigente" para que en España no vuelva a haber un "proceso de ruptura de la convivencia, de la prosperidad económica y de la ley". "Seremos responsables en nuestra oposición pero muy firmes", ha abundado.

Casado ha recordado que el próximo 17 de agosto tendrá lugar el primer aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils y ha dicho que espera que no haya "ningún altercado". "Y si el Rey decide acudir, espero que no haya ningún espectáculo de quiebra de la seguridad ni ultrajes a su figura a través de los CDR", ha demandado.

UNA SITUACIÓN "INÉDITA"

El líder del PP ha hecho hincapié en lo "inédito" de la situación actual, en la que el Gobierno solo tiene 84 escaños y el partido de oposición es mayoritario en Congreso y Senado, y ha recalcado que los partidos que acordaron la moción de censura ahora no pueden "hilvanar" ningún pacto para "hacer nada positivo", ni aprobar ni ninguna medida legislativa.

El Gobierno había avanzado que Sánchez tenía intención de pedirle a Casado una oposición leal y responsable y acuerdos sobre inmigración, Cataluña, política europea, violencia de género e infraestructuras, pero Casado cree que en la situación actual "el foco no está en lo que el PP sea capaz de acordar sino en qué la estabilidad parlamentaria tiene el PSOE".

De hecho, ha recordado que Mariano Rajoy había ofrecido al PSOE varios pactos de Estado sobre violencia de género, educación, pensiones, financiación autonómica y unidad de España, y que los socialistas no quisieron acordar ni sobre pensiones ni sobre educación. "En cuestiones de Estado que sean buenas para todos podremos seguir hablando pero eso es compatible con la oposición sea firme", ha dicho.

Casado ha señalado que que liderará "una oposición firme" y defensora los intereses del país porque, según ha dicho, no ha visto "un proyecto para España" por parte del Gobierno. "En la moción de censura no hubo un proyecto para España y todavía o lo he visto, ni lo hubo en la moción ni lo he oído desde el Gobierno", ha manifestado en su comparecencia en Moncloa.

El presidente del PP ha reconocido que la reforma de la Constitución ha estado encima de la mesa en esta reunión. A su entender, no se dan las "condiciones suficientes" para llevar a cabo una reforma agravada de la Ley fundamental pero sí se puede "actualizar" tomando medidas para desarrollarla.

LAS PROPUESTAS DE CASADO

Aparte de la propuesta relativa al fortalecimiento institucional -para que en el Código Penal sea delito la sedición impropia y la convocatoria ilegal de referéndum--, Casado ha acudido a Moncloa con un decálogo de propuestas y demandas, como la de no permitir el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas. De hecho, ha anunciado que presentarán una proposición de ley que "preserve la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo" y evite cualquier "beneficio u homenaje a los asesinos".

Además, ha pedido que la política tributaria sea la de "bajar impuestos" y no crear nuevos, así como seguir con los compromisos establecidos en la senda de reducción del déficit. En materia de inmigración, ha defendido garantizar la seguridad en las fronteras y apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a ataques. A su entender, hay que evitar que los inmigrantes sean extorsionados por mafias, arriesgando su vida para llegar a Europa, mediante un plan de cooperación y coordinación a nivel europeo con los países de África.

También ha planteado a Sánchez su reforma de la Ley Electoral para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada; ha pedido un nuevo modelo de financiación que "supere" el de 2009 y que están reclamando "todas" las autonomías tanto gobernadas por el PSOE y por el PP; colaborar en el pacto de Toledo para llegar a un sistema sostenible de pensiones; y desbloquear la ley de educación aprobada por "la mayoría legítima" de las Cortes Generales, una vez que "no fue posible" un Pacto sobre Educación.

Casado ha apostado además por un Pacto Nacional sobre el Agua, así como nuevas medidas en materia medio ambiental y energética, y la negociación de los fondos agrícolas, ganaderos y pesqueros dentro de la UE. También se ha mostrado abierto a seguir trabajando para mejorar el Pacto de Violencia de Género que se firmó hace unos meses y ha reclamado a Sánchez que se haga oír al explicar la posición de España en el mundo. En concreto, le ha pedido que España tenga una "voz fuerte" reclamando la defensa de los derechos humanos en países como Venezuela o Nicaragua.

El presidente del PP ha hablado desde la sala desde la que se informa de los acuerdos del Consejo de Ministros y donde mañana comparecerá Pedro Sánchez. Según fuentes de Moncloa, eso ha sido una deferencia y un gesto con Casado, cederle la sala de los asuntos de Estado cuando se le ha pedido una oposición de Estado.