Casado advierte de que votar al PNV supone apoyar la fiscalidad de Iglesias

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este miércoles de que votar al PNV en los comicios vascos del 12 de julio supone "apuntalar" el Gobierno de Pedro Sánchez y apoyar la política fiscal que defiende el vicepresidente, Pablo Iglesias, y su partido, Unidas Podemos.

Casado ha acompañado al candidato a lehendakari de PP+CS, Carlos Iturgaiz, en una visita a una empresa en Vitoria y ha intervenido junto a él en un acto electoral en la capital alavesa, centrado en la industria y en la reactivación económica.

Ha señalado que en los últimos meses se ha resentido la economía en Euskadi, pero ha opinado que este proceso es previo a la pandemia, por lo que ha planteado que es fundamental utilizar la capacidad fiscal de los tres territorios y el Concierto Económico para activar medidas que permitan bajar impuestos a las empresas para que puedan ser más competitivas.

Ha considerado "curioso" que los gobiernos del PNV no hayan actuado de esa forma, sobre todo en un momento de "riesgo de deslocalización de grandes empresas" y ha advertido de que la única "alternativa" al PNV en Euskadi es la que lidera Iturgaiz.

"El PNV ha hecho presidente a Sánchez. Al que no le guste Sánchez y su vicepresidente Iglesias no se por qué vota al PNV porque su voto irá directamente a apuntalar a los dos. A mi no me podrán decir que me gusta la política fiscal de Iglesias, pero a Urkullu le va a costar explicarlo", ha advertido.

Casado también ha reclamado a Sánchez un apoyo "decidido" al sector de la automoción y le ha instado a reclamar ayudas en la negociación de los fondos de recuperación europeos, ayudas de las que ha dicho que podría beneficiarse la planta de Mercedes de Vitoria.

El líder del PP, que ha aprovechado para felicitar al Baskonia por su victoria, ha intervenido después de Iturgaiz, quien ha reivindicado el modelo de gestión de "éxito" que lidera la coalición en los lugares en los que gobierna y lo ha contrastado con el del Gobierno central.

En esta línea, ha acusado a Urkullu de "bendecir el gobierno de Sánchez e Iglesias", del que ha asegurado que "tritura el empleo y la economía". "Ese tripartito de socios que son Urkullu, Sánchez, e Iglesias es letal para el empleo y la economía y la alternativa es nuestra coalición", ha zanjado.