Casado advierte a Sánchez de que no le pasará "ni una" con Cataluña

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, han mantenido hoy su primera reunión, un encuentro de casi tres horas en el que el nuevo líder de la oposición ha advertido a Sánchez de que no piensa pasarle "ni una con el asunto de Cataluña".

A la espera del balance que haga mañana Sánchez sobre esta reunión -comparece ante los medios al cierre del curso político- Casado ha explicado que ha transmitido a Sánchez su intención de ser leal y seguir la colaboración en la defensa de la unidad de España, pero también ha advertido de que será "tremendamente exigente" con el PSOE y "muy vigilante" con su relación con los independentistas.

"No cabe ni el apaciguamiento ni la confianza frente a los que quieren romper la unidad de España", ha dicho Casado, quien también ha advertido de que si los independentistas siguen por el mismo "cauce" el PP tendrá una posición "firme y sin complejos". Y si el PSOE no está "a la altura", los tendrá "enfrente".

A tiempo están los socialistas "de no equivocarse", ha dicho Casado, quien por otra parte ha admitido estar dispuesto a hablar con Sánchez de asuntos de Estado y buscar posibles pactos, pero ha advertido de que eso es compatible con la oposición "firme" que piensa hacer.

Y será firme su oposición, ha explicado, porque entre otras cosas lidera el partido mayoritario del Congreso y del Senado y no ve enfrente, en esa "exigua mayoría" que les echó del Gobierno, un proyecto para España.

Además ha justificado no pactar medidas o leyes económicas como el techo de gasto porque, en su opinión, "el foco" no está en lo que el PP sea capaz de acordar", sino en "qué estabilidad" tiene el PSOE.

Pablo Casado ha salido de la reunión asegurando que había sido "cordial" y provechosa, pero también ha recalcado desde el primer momento que ha acudido a La Moncloa a exponer sus "exigencias" a Sánchez, no solo sobre Cataluña, también sobre otros asuntos.

Como por ejemplo el posible acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Ha advertido de que el PP "no va a admitir" que eso ocurra, y propondrán también una proposición de ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas que prohíba cualquier tipo de enaltecimiento al terrorismo, como el que se prevé cuando dentro de tres días el terrorista Santi Potros salga de prisión.

En estos días en los que ha habido muchos reproches al Gobierno por parte del nuevo líder del PP, pero también de otros partidos como Ciudadanos, ante la crisis migratoria, Pablo Casado ha insistido ante Sánchez en defender su "doble posición" de garantizar por un lado la seguridad en las fronteras y promover por el otro un "plan Marshall" de cooperación en los países de origen.

Y se ha defendido de las "descalificaciones" que dice haber sufrido por parte de varios dirigentes socialistas y del Gobierno, subrayando que tiene "buen encaje" y que a la política hay que "llegar llorado".

"No me van a descentrar de mi objetivo porque me insulten", ha dicho el líder del PP, quien una vez más ha rechazado la etiqueta de radical o extremista, para insistir en que piensa seguir defendiendo sus ideas "sin complejos".

Y "si ellos son los que están a favor de los papeles para todos, de que los policías puedan ser agredidos, de que España se rompa o se suban los impuestos, nos veremos en las urnas", le ha dicho a los socialistas, seguro de que incluso "muchos votantes del PSOE" se identificarán más con su discurso, que "nada tiene que ver con la extrema derecha europea".

No se ha olvidado el líder del PP de explicar al presidente del Gobierno su propuesta de una reforma electoral para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, o de reclamarle un nuevo modelo de financiación o un pacto de pensiones.

Desbloquear la ley de educación, defender la libertad y los derechos humanos en países "hermanos" como Venezuela y Nicaragua, o una posición internacional en la que España se haga oír y tenga, entre otras cosas, un vínculo "prioritario" con Estados Unidos, han sido algunos otros de los asuntos demandados por Casado en el encuentro.

Casado no ha querido revelar en ningún momento cuál ha sido la respuesta que le ha dado Sánchez a sus propuestas o reclamos. Será mañana cuando lo haga el propio presidente, en la comparecencia de prensa que tiene prevista.

Pero sí ha salido a responder el PSOE: La presidenta del partido, Cristina Narbona, ha asegurado que "hay que confiar en la palabra" de Casado cuando promete oposición "leal y responsable", pero los socialistas estarán "muy atentos" por si el nuevo líder 'popular' vuelve a caer "en demagogia partidista".

Narbona espera, además, que las tres horas con Sánchez le hayan servido a Pablo Casado para darse cuenta de que su arranque en el liderazgo del PP ha sido "completamente equivocado".